Экзитполы в Южной Корее прогнозируют победу Ли Чжэ Мёна, который возглавлял кампанию по устранению Юн Сок Йоля, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также В Южной Корее стартовали выборы после громкого скандала: явка – самая высокая в истории

Кто возглавит Южную Корею

После закрытия избирательных участков телеканал MBN показал, что кандидат от Демократической партии набирает 49,2% голосов, значительно опережая своего главного конкурента, консерватора Ким Мун Су, с 41,7%. Совместный опрос трех других телеканалов дал Ли 51,7%, а Киму – 39,3%.

61-летний Ли, бывший правозащитник, который дважды безуспешно баллотировался в президенты, получил поддержку благодаря волне общественного возмущения после объявления Юном военного положения в начале декабря. Хотя приказ отменили через несколько часов, он вызвал крупнейший политический кризис в стране за десятилетие.

Ли, который с самого начала был фаворитом гонки, столкнется с рядом вызовов: спад экономики, торговая война с Трампом и ядерная угроза со стороны Северной Кореи.

Скандалы и курс на осторожность

Ли, возглавивший оппозиционную кампанию по импичменту Юна, остается противоречивой фигурой в политике Южной Кореи. Против него открыто несколько уголовных дел, в частности по взяточничеству и земельному скандалу. Суд согласился отложить рассмотрение дел до окончания выборов, позволив ему баллотироваться. Ли отрицает все обвинения, называя их политически мотивированными.

Несмотря на репутацию радикального реформатора, Ли в последнее время демонстрирует сдержанность, обещая прагматизм во внешней политике. Он заявил о приверженности союзу с США и готовности продолжить партнерство с Вашингтоном и Токио – как его предшественник.

В то же время Ли хочет отойти от конфронтационного подхода Юна к Северной Корее и наладить диалог с ядерным соседом, хотя и признал, что быстрое восстановление саммитов с Ким Чен Ыном будет "очень сложным".