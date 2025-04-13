За это Юн Сок Йолю грозит смертная казнь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News Agency.

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В Южной Корее будут судить бывшего президента

В понедельник, 14 квтиня, в Сеуле будут судить бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Заседание состоится через 10 дней после того, как его отстранили от должности.

Так, Центральный районный суд Сеула начнет рассмотрение дела против Юн Сок Ёля в 10:00. Бывшего президента обвиняют в мятеже и государственной измене из-за введения военного положения в декабре 2024 года. Если суд признает бывшего президента виновным, то ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

Как пишут в СМИ, в Сеуле уже приняли дополнительные меры безопасности из-за угрозы протестов. Известно, что Юн Сок Йоля проведут в зал суда через подземный паркинг. Кроме того, журналистам запретили делать любые снимки до того, как начнется судебный процесс.

Свидетелями по делу против Юн Сок Ёля будут выступать командующий Первой группы безопасности Командования обороны столицы Чо Сон Хен и глава Первого батальона специального назначения Командования специальных операций Ким Хен Ки.

Чо Сон Хен уже давал показания против президента Южной Кореи. Так, во время рассмотрения импичмента Юн Сок Йоля, командующий Первой группы безопасности заявил, что тогдашний командующий обороны столицы Ли Джин У приказал отправить войска, чтобы "вытащить законодателей" из Национальной ассамблеи после того, как Юн объявил военное положение 3 декабря.

Напомним, что президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю объявили импичмент 14 декабря 2024 года. Его полномочия перенял премьер-министр Хан Дак Су.