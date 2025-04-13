За це Юн Сок Йолю загрожує смертна кара. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap News Agency.

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У Південній Кореї судитимуть колишнього президента

У понеділок, 14 квтіня, у Сеулі будуть судити колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Засідання відбудеться через 10 днів після того, як його усунули з посади.

Так, Центральний районний суд Сеула розпочне розгляд справи проти Юн Сок Йоля о 10:00. Колишнього президента звинувачують у заколоті та державній зраді через запровадження воєнного стану у грудні 2024 року. Якщо суд визнає колишнього президента винним, то йому може загрожувати довічне ув'язнення чи смертна кара.

Як пишуть у ЗМІ, у Сеулі вже вжили додаткових заходів безпеки через загрозу протестів. Відомо, що Юн Сок Йоля проведуть до зали суду через підземний паркінг. Крім того, журналістам заборонили робити будь-які знімки до того, як почнеться судовий процес.

Свідками у справі проти Юн Сок Йоля виступатимуть командувач Першої групи безпеки Командування оборони столиці Чо Сон Хен і голова Першого батальйону спеціального призначення Командування спеціальних операцій Кім Хен Кі.

Чо Сон Хен вже давав свідчення проти президента Південної Кореї. Так, під час розгляду імпічменту Юн Сок Йоля, командувач Першої групи безпеки заявив, що тодішній командувач оборони столиці Лі Джин У наказав відправити війська, щоб "витягнути законодавців" з Національної асамблеї після того, як Юн оголосив воєнний стан 3 грудня.

Нагадаємо, що президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили імпічмент 14 грудня 2024 року. Його повноваження перейняв прем'єр-міністр Хан Дак Су.