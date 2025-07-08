МКС видав ордер на арешт лідерів Талібану

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох лідерів Талібану в Афганістані, зокрема щодо верховного духовного лідера Хайбатулли Ахундзади.

Їх обох звинувачують у переслідуванні дівчат та жінок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Що відомо про рішення МКС

Міжнародний кримінальний суд у вівторок, 8 липня, заявив, що є вдосталь підстав вважати, що Хайбатулла Ахундзада та головний суддя Талібану Абдул Хакім Хаккані скоїли злочин проти людяності.

Переслідування за гендерною ознакою дівчат, жінок та інших осіб, які не відповідають політиці Талібану щодо гендеру, гендерної ідентичності чи самовираження,

– пише агентство.

Нагадаємо рух "Талібан" з'явився на початку 1990-х років у Пакистані. Зокрема це відбулося після того, як радянські війська вийшли з Афганістану. Представники "Талібану" швидко поширили свій вплив та у 1996 році захопили місто Кабул.

Угруповання контролювало майже 90% Афганістану до 1998 року. Відомо, що бойовики "Талібану" проводили публічні розстріли, ампутували кінцівки людей, руйнували історичну спадщину, забороняли жінкам вчитися й працювати.