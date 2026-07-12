Лише напередодні був у Києві: помер великий шанувальник України сенатор Ліндсі Грем

Увечері 11 липня помер сенатор США Ліндсі Грем. Він був активним прихильником України та противником Путіна.

Того ж дня він відвідав Україну. Про смерть повідомили на його сторінці в X.

Чому помер Ліндсі Грем?

У Офісі сенатора повідомили, що смерть настала через короткочасну раптову хворобу.

Увечері в суботу, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем пішов з життя через коротку та раптову хворобу. Сім'я сенатора Грема вдячна за молитви в цей час і просить про приватність у цей неймовірно важкий період,

– йдеться в офіційній заяві.

Як пише NBC News, у суботу ввечері працівники екстреної допомоги прибули на виклик про "зупинку серця" в будинку Грема на Капітолійському пагорбі.

Грем обіймав посаду голови Бюджетного комітету Сенату. Також був членом Комітету Сенату з асигнувань, Судового комітету Сенату та Комітету Сенату з питань навколишнього середовища та громадських робіт.

Він просував санкції проти Росії. Також він був близьким політичним союзником Дональда Трампа, хоча до цього критикував його.

В Україні він нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня та орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня.

Лише за декілька днів до смерті, 9 липня, політику виповнився 71 рік.

Нагадаємо, що 10 липня сенатор побував в Україні та зустрівся з президентом Зеленським. Грем відвідав виробництво українських безпілотників SkyFall.

Це був десятий візит сенатора до України. Під час нього також стало відомо, що Грем разом із ще одним сенатором Блюменталем погодили з адміністрацією Трампа новий пакет санкцій проти Росії.