Джаред Кушнер викликав хвилю обурення заявами про "стриманість" Путіна та звинуваченнями на адресу Європи, яка підтримує Україну. Політолог Олег Лісний пояснив, чому родина Трампа повторює кремлівські методички та чому спроба домовитися з диктатором як із бізнес-партнером зазнає фіаско.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів президент Аналітичного центру політики Олег Лісний.

Чому Кушнер захоплюється Путіним і що це означає для переговорів?

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер викликав хвилю обурення своїми компліментарними висловлюваннями на адресу господаря Кремля. Він заявив, що російський диктатор завжди "дуже добре підготовлений", "кмітливий" та робить багато нотаток під час розмов, демонструючи глибоке занурення в теми.

Олег Лісний зауважив, що представники американської сторони піддаються на звичні психологічні маніпуляції колишнього кагебіста. На думку експерта, Путін ретельно вивчає слабкі місця опонентів, тоді як переговірники з оточення Трампа демонструють брак підготовки.

По-перше, якщо він так захоплюється гарною підготовкою Путіна, то чому вони погано готуються до цих зустрічей? Чому він їх завжди переграє? Гарний опер завжди виграє навіть у гарного бізнесмена. Путін – історична особа, тут я не буду суперечити, але ж Гітлер теж історична. І Сталін історична. Але від цього жертвам цих історичних фігур не легше,

– підкреслив Лісний.

Чому слова про "стриманість" Путіна викликали обурення?

Особливе занепокоєння викликали твердження Кушнера про те, що війна нібито стала проксі-конфліктом через допомогу союзників Києву, а сам диктатор начебто демонструє обачність. Зять Трампа прямо звинуватив європейські країни у зриві мирного процесу через небажання Москви бачити їх за столом переговорів.

Ця війна певною мірою обмежена Україною, але фактично вона стала проксі-війною, де Європа фінансує і озброює Україну проти Росії. І щоб усе це масштабно переросло в ескалацію, не знадобиться багато прорахунків. Поки що Путін виявляє стриманість. Він погодився не застосовувати ядерну зброю і запевнив нас, що такого наміру в нього немає,

– навів цитату Кушнера політолог.

Олег Лісний назвав наратив про "неповну силу" Москви повною нісенітницею, яку російський диктатор навіює західним елітам. Росія використала проти України весь наявний конвенційний арсенал і постійно атакує цивільну інфраструктуру.

Путін зробив весь максимум, який може робити стосовно України. Всі інструменти, крім ядерної зброї, він використав. Звинувачувати Європу в провокаціях – це те саме, що казати, ніби гарна дівчина в короткій сукні провокує маніяка. А чиї ракети літають по Польщі? Хто підпалює залізниці в Німеччині та готував теракти? Це робить Росія, а не Європа,

– наголосив аналітик.

Чому бізнесові методи Трампа не зупинять війну?

Команда Дональда Трампа намагається розв'язати глобальну геополітичну кризу методами ділових переговорів задля отримання швидкої фінансової вигоди. Проте такий підхід приречений на провал, оскільки Путін керується зовсім іншими мотивами.

Кризові менеджери від бізнесу не можуть вирішити питання війни, якщо вони хочуть на цьому заробити. Путін не хоче заробляти, йому вже гроші не цікаві. Він хоче опинитися в підручниках історії та відновити Радянський Союз. Якщо не розуміти цієї природи, ніякої ефективності перемовин не буде,

– пояснив експерт.

Що означає спільна заява Трампа і Рютте?

У цьому контексті показовою стала нещодавня заява Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте після переговорів у маєтку Мар-а-Лаго. Лідери звернулися до Росії із закликом уникати будь-яких дій, що поширюють бойові дії за межі України.

За словами Лісного, Рютте намагається підштовхнути Трампа до тверезого усвідомлення ситуації. Російська агресія вже давно вийшла за межі України у гібридному вимірі, а тепер з'являються й перші ознаки її кінетичного поширення на європейський континент.