Геополітика Європа НАТО полюватиме за ворожими підводними човнами: Німеччина вже отримала перший Poseidon, – ЗМІ
11 листопада, 11:07
4

НАТО полюватиме за ворожими підводними човнами: Німеччина вже отримала перший Poseidon, – ЗМІ

Діана Подзігун
Основні тези
  • Німеччина отримала перший з восьми замовлених літаків P-8A Poseidon для підводної оборони, які будуть доставлені до 2029 року.
  • Посилення військової активності Росії в Північній Атлантиці та Арктиці змусило НАТО інвестувати в сучасні системи для захисту підводної інфраструктури Європи.

Німеччина робить крок до лідерства у підводній обороні Європи. Країна отримала свій перший морський патрульний літак P-8A Poseidon.

Це лише перший з восьми літаків, замовлених Берліном – решту Німеччина отримає поступово до 2029 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Що відомо про покупку Німеччини нового P-8A Poseidon?

Члени НАТО активізували свої зусилля у боротьбі з підводними човнами. Перший літак для патрулювання Балтики та Північної Атлантики вже прибув до Німеччини. Відомо, що це сучасна розробка Boeing, створена для ВМС США – морський патрульний та розвідувальний літак P-8A Poseidon. 

Літак оснащений торпедами й протикорабельними ракетами. Він поєднує в собі розвідувальні та ударні можливості – може патрулювати, виявляти та, за потреби, знищувати підводні загрози. 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що придбання літака є серйозним оновленням для ВМС, додавши, що апарат має вдосконалені сенсори й озброєння та є простішим в обслуговуванні. В міністерстві оборони наголосили, що цей літак чудово підійде для розвідки у відкритому морі, але найбільш ефективним він буде у "полюванні" на підводні човни. 

За даними міністерства, Німеччина отримала свій перший із восьми P-8A від США 7 листопада, через чотири роки з моменту початкового замовлення. Точно не відомо, коли Німеччині чекати решту замовлення – 7 літаків. Однак у планах Берліна замовити що чотири таких літальних апарати.

США, Велика Британія та Норвегія вже мають такий літак. Канада також вирішила мати у своєму арсеналі Poseidon.

Німецькі P-8A зможуть працювати з баз союзників, зокрема із Шотландії, посилюючи контроль НАТО над Північним, Балтійським морями та Північною Атлантикою. Адмірал Стюарт Манш, командувач ВМС США в Європі та Африці заявив, що закупівля цих літаків є важливим кроком для посилення можливостей союзників. 

З придбанням нових кораблів, літаків та обладнання технології серед союзників дедалі більше вдосконалювалися, 
– сказав він.

Чому НАТО вирішило озброюватись? 

Посилення військової активності Росії в Північній Атлантиці та Арктиці, особливо під водою, викликало занепокоєння у США та союзників НАТО. Через зростання кількості російських підводних човнів поблизу Європи, Альянс вирішив зміцнити свої оборонні сили, зокрема у морському просторі, тож інвестував у сучасні системи. Крім того, країни НАТО почали проводити тренування з розвідки та бойових дій.

Російські підводні човни "Ясень" відомі своєю малошумністю, тому їх важко виявити. Торік один такий помітили біля берегів Куби перед військовими навчаннями – це привернуло увагу НАТО та США. За інформацією видання, з початку війни в Україні зросли ризики для важливої підводної інфраструктури Європи: газопроводів та кабелів зв'язку. Це змушує Захід замислитись, які саме провокації та підводні операції може планувати Росія.

Коли та де випливали російські субмарини?

  • Французькі ВМС виявили російський підводний човен B-261 "Новоросійськ" біля узбережжя Бретані – у зоні, яка входить до морського простору НАТО.

  • За попередніми даними, субмарина могла зазнати пошкоджень через витік пального. Росія підтвердила присутність свого човна біля узбережжя Франції, однак заперечила, що це сталось через технічні несправності.

  • Пропагандистське ЗМІ заявило, що екіпаж здійснював плановий міжфлотський перехід після завершення завдань у складі постійного оперативного з'єднання Військово-морських сил Росії у Середземному морі.