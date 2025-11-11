НАТО полюватиме за ворожими підводними човнами: Німеччина вже отримала перший Poseidon, – ЗМІ

Німеччина робить крок до лідерства у підводній обороні Європи. Країна отримала свій перший морський патрульний літак P-8A Poseidon.

Це лише перший з восьми літаків, замовлених Берліном – решту Німеччина отримає поступово до 2029 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Що відомо про покупку Німеччини нового P-8A Poseidon?

Члени НАТО активізували свої зусилля у боротьбі з підводними човнами. Перший літак для патрулювання Балтики та Північної Атлантики вже прибув до Німеччини. Відомо, що це сучасна розробка Boeing, створена для ВМС США – морський патрульний та розвідувальний літак P-8A Poseidon.

Літак оснащений торпедами й протикорабельними ракетами. Він поєднує в собі розвідувальні та ударні можливості – може патрулювати, виявляти та, за потреби, знищувати підводні загрози.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що придбання літака є серйозним оновленням для ВМС, додавши, що апарат має вдосконалені сенсори й озброєння та є простішим в обслуговуванні. В міністерстві оборони наголосили, що цей літак чудово підійде для розвідки у відкритому морі, але найбільш ефективним він буде у "полюванні" на підводні човни.

За даними міністерства, Німеччина отримала свій перший із восьми P-8A від США 7 листопада, через чотири роки з моменту початкового замовлення. Точно не відомо, коли Німеччині чекати решту замовлення – 7 літаків. Однак у планах Берліна замовити що чотири таких літальних апарати.

США, Велика Британія та Норвегія вже мають такий літак. Канада також вирішила мати у своєму арсеналі Poseidon.

Німецькі P-8A зможуть працювати з баз союзників, зокрема із Шотландії, посилюючи контроль НАТО над Північним, Балтійським морями та Північною Атлантикою. Адмірал Стюарт Манш, командувач ВМС США в Європі та Африці заявив, що закупівля цих літаків є важливим кроком для посилення можливостей союзників.

З придбанням нових кораблів, літаків та обладнання технології серед союзників дедалі більше вдосконалювалися,

– сказав він.

Чому НАТО вирішило озброюватись?

Посилення військової активності Росії в Північній Атлантиці та Арктиці, особливо під водою, викликало занепокоєння у США та союзників НАТО. Через зростання кількості російських підводних човнів поблизу Європи, Альянс вирішив зміцнити свої оборонні сили, зокрема у морському просторі, тож інвестував у сучасні системи. Крім того, країни НАТО почали проводити тренування з розвідки та бойових дій.

Російські підводні човни "Ясень" відомі своєю малошумністю, тому їх важко виявити. Торік один такий помітили біля берегів Куби перед військовими навчаннями – це привернуло увагу НАТО та США. За інформацією видання, з початку війни в Україні зросли ризики для важливої підводної інфраструктури Європи: газопроводів та кабелів зв'язку. Це змушує Захід замислитись, які саме провокації та підводні операції може планувати Росія.

Коли та де випливали російські субмарини?