Це лише перший з восьми літаків, замовлених Берліном – решту Німеччина отримає поступово до 2029 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Insider.
Що відомо про покупку Німеччини нового P-8A Poseidon?
Члени НАТО активізували свої зусилля у боротьбі з підводними човнами. Перший літак для патрулювання Балтики та Північної Атлантики вже прибув до Німеччини. Відомо, що це сучасна розробка Boeing, створена для ВМС США – морський патрульний та розвідувальний літак P-8A Poseidon.
Літак оснащений торпедами й протикорабельними ракетами. Він поєднує в собі розвідувальні та ударні можливості – може патрулювати, виявляти та, за потреби, знищувати підводні загрози.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що придбання літака є серйозним оновленням для ВМС, додавши, що апарат має вдосконалені сенсори й озброєння та є простішим в обслуговуванні. В міністерстві оборони наголосили, що цей літак чудово підійде для розвідки у відкритому морі, але найбільш ефективним він буде у "полюванні" на підводні човни.
За даними міністерства, Німеччина отримала свій перший із восьми P-8A від США 7 листопада, через чотири роки з моменту початкового замовлення. Точно не відомо, коли Німеччині чекати решту замовлення – 7 літаків. Однак у планах Берліна замовити що чотири таких літальних апарати.
США, Велика Британія та Норвегія вже мають такий літак. Канада також вирішила мати у своєму арсеналі Poseidon.
Німецькі P-8A зможуть працювати з баз союзників, зокрема із Шотландії, посилюючи контроль НАТО над Північним, Балтійським морями та Північною Атлантикою. Адмірал Стюарт Манш, командувач ВМС США в Європі та Африці заявив, що закупівля цих літаків є важливим кроком для посилення можливостей союзників.
З придбанням нових кораблів, літаків та обладнання технології серед союзників дедалі більше вдосконалювалися,
– сказав він.
Чому НАТО вирішило озброюватись?
Посилення військової активності Росії в Північній Атлантиці та Арктиці, особливо під водою, викликало занепокоєння у США та союзників НАТО. Через зростання кількості російських підводних човнів поблизу Європи, Альянс вирішив зміцнити свої оборонні сили, зокрема у морському просторі, тож інвестував у сучасні системи. Крім того, країни НАТО почали проводити тренування з розвідки та бойових дій.
Російські підводні човни "Ясень" відомі своєю малошумністю, тому їх важко виявити. Торік один такий помітили біля берегів Куби перед військовими навчаннями – це привернуло увагу НАТО та США. За інформацією видання, з початку війни в Україні зросли ризики для важливої підводної інфраструктури Європи: газопроводів та кабелів зв'язку. Це змушує Захід замислитись, які саме провокації та підводні операції може планувати Росія.
Коли та де випливали російські субмарини?
Французькі ВМС виявили російський підводний човен B-261 "Новоросійськ" біля узбережжя Бретані – у зоні, яка входить до морського простору НАТО.
За попередніми даними, субмарина могла зазнати пошкоджень через витік пального. Росія підтвердила присутність свого човна біля узбережжя Франції, однак заперечила, що це сталось через технічні несправності.
Пропагандистське ЗМІ заявило, що екіпаж здійснював плановий міжфлотський перехід після завершення завдань у складі постійного оперативного з'єднання Військово-морських сил Росії у Середземному морі.