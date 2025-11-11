Это лишь первый из восьми самолетов, заказанных Берлином – остальные Германия получит постепенно до 2029 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Что известно о покупке Германии нового P-8A Poseidon?

Члены НАТО активизировали свои усилия в борьбе с подводными лодками. Первый самолет для патрулирования Балтики и Северной Атлантики уже прибыл в Германию. Известно, что это современная разработка Boeing, создана для ВМС США – морской патрульный и разведывательный самолет P-8A Poseidon.

Самолет оснащен торпедами и противокорабельными ракетами. Он сочетает в себе разведывательные и ударные возможности – может патрулировать, обнаруживать и, при необходимости, уничтожать подводные угрозы.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что приобретение самолета является серьезным обновлением для ВМС, добавив, что аппарат имеет усовершенствованные сенсоры и вооружение и является более простым в обслуживании. В министерстве обороны отметили, что этот самолет прекрасно подойдет для разведки в открытом море, но наиболее эффективным он будет в "охоте" на подводные лодки.

По данным министерства, Германия получила свой первый из восьми P-8A от США 7 ноября, через четыре года с момента первоначального заказа. Точно не известно, когда Германии ждать остальные заказы – 7 самолетов. Однако в планах Берлина заказать четыре таких летательных аппарата.

США, Великобритания и Норвегия уже имеют такой самолет. Канада также решила иметь в своем арсенале Poseidon.

Немецкие P-8A смогут работать с баз союзников, в частности из Шотландии, усиливая контроль НАТО над Северным, Балтийским морями и Северной Атлантикой. Адмирал Стюарт Манш, командующий ВМС США в Европе и Африке заявил, что закупка этих самолетов является важным шагом для усиления возможностей союзников.

С приобретением новых кораблей, самолетов и оборудования технологии среди союзников все больше совершенствовались,

– сказал он.

Почему НАТО решило вооружаться?

Усиление военной активности России в Северной Атлантике и Арктике, особенно под водой, вызвало беспокойство у США и союзников НАТО. Из-за роста количества российских подводных лодок вблизи Европы, Альянс решил укрепить свои оборонительные силы, в частности в морском пространстве, поэтому инвестировал в современные системы. Кроме того, страны НАТО начали проводить тренировки по разведке и боевым действиям.

Российские подводные лодки "Ясень" известны своей малошумностью, поэтому их трудно обнаружить. В прошлом году одну такую заметили у берегов Кубы перед военными учениями – это привлекло внимание НАТО и США. По информации издания, с начала войны в Украине выросли риски для важной подводной инфраструктуры Европы: газопроводов и кабелей связи. Это заставляет Запад задуматься, какие именно провокации и подводные операции может планировать Россия.

