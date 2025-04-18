Як Литва протидіятиме загрозі з боку Росії: у Politico відповіли

У Литві готуються протидіяти російській агресії. Зокрема, держава стримуватиме Росію шляхом модернізації критично важливих доріг.

А також планує посилити захист кордону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як у Литві готуються протидіяти російській загрозі

Литва планує модернізувати й укріпити ще один маршрут через Сувальський коридор. Варто зазначити, що він є стратегічно важливою ділянкою на кордоні з Польщею, яку вважають одним з найбільш ймовірних напрямків для можливого майбутнього нападу Росії на країни Євросоюзу та НАТО.

Сувальський коридор – це малозаселена ділянка шириною близько 100 кілометрів, яка пролягає через ліси та рівнини між Польщею та Литвою. З боків він межує з Білоруссю та російським Калінінградом та є життєво важливим сухопутним коридором, що з'єднує країни Балтії з рештою Альянсу.

Ці дороги мають для нас критичне значення з погляду безпеки й оборони. Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування як ключові сухопутні маршрути для підтримки союзників у разі кризи,

– пояснює заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас в інтерв’ю виданню.

Зазначимо, що наразі в Литві є дві основні дороги, що проходять через Сувальський коридор: одна з них – від Каунаса до Варшави, яка є частиною військового коридору Via Baltica, натомість інша – звичайний маршрут між Вільнюсом і польським містом Августів.

У координації з Польщею Литва вже розпочала розширення своєї мережі військової інфраструктури поза межами Via Baltica, модернізуючи дорогу Вільнюс – Августів до стандартів подвійного призначення, тобто її використовуватимуть як у цивільних цілях, так і у військових.

Проєкт у Сувальському коридорі також може передбачати нові заходи безпеки на кордоні. Годляускас каже, що забезпечення вільного пересування військ та вантажів цими дорогами є пріоритетом, і додав, що такі операції із захисту кордону, ймовірно, уважно відстежуватимуться Росією як "чутлива та життєво важлива" інформація.

За його словами, заходи безпеки виходять за межі фізичної інфраструктури. Зокрема, у Литві вже обговорюють як реагувати на підміни сигналу GPS і радіоперешкоди з боку Росії, які вже впливають на цивільну авіацію та навігаційні системи країни.

Проєкт у повному обсязі включає реконструкцію 113 кілометрів доріг і ремонт восьми мостів. Заступник міністра транспорту Литви Родерікас Жіобакас нещодавно сказав виданню, що завершення робіт очікується до 2028 року.

Варто зауважити, що ця ініціатива є частиною ширшого європейського плану з інвестування в інфраструктуру подвійного призначення. Подібні проєкти реалізують Іспанія, Бельгія та Словаччина.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що Росія зможе розпочати нове вторгнення за 6 місяців після перемир'я в Україні. У зв'язку з цим Литва, Латвія та Естонія вже почали будувати оборонну лінію проти Москви. Проте є ризик, що вони не встигнуть її закінчити.