Литва підготувала план посилення охорони кордону з Калінінградською областю Росії. Він передбачає встановлення фізичних бар'єрів на окремих ділянках, а також запровадження додаткових заходів безпеки.

Про це заявив глава МВС Мартінас Кателінас, повідомляє LRT.

Як Литва планує укріпити кордон із Росією?

План розробила Державна служба охорони кордону Литви (VSAT). Його представив главі МВС тимчасовий виконувач обов'язків керівника служби Донатас Шкарнуліс.

За словами Кателінаса, для реалізації запропонованих заходів знадобиться додаткове фінансування. Він наголосив, що Литві необхідно посилити захист не лише кордону з Білоруссю, а й із Калінінградською областю Росії.

Серед запропонованих заходів – встановлення фізичних перешкод на найбільш важливих ділянках кордону. Зокрема, йдеться про сегментні паркани та колючий дріт.

Водночас міністр пояснив, що не всюди можна застосувати однакові інженерні рішення. Це пов'язано з особливостями місцевості: кордон із Калінінградською областю проходить через річку Німан, інші водойми, Куршську косу та економічну зону Балтійського моря.

Тому фізичні бар'єри планують встановлювати лише там, де це доцільно.

Що відомо про посилення охорони кордону

Раніше командувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас пропонував у довгостроковій перспективі облаштувати фізичні перешкоди на найбільш небезпечних ділянках кордону з Калінінградською областю.

Також міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомляв, що посилену охорону кордону з російським регіоном продовжать до кінця листопада.

Міністр внутрішніх справ Кателінас називав залучення армії до охорони кордону превентивним заходом. Він пояснював це, зокрема, відкритою інформацією про можливу мобілізацію в Росії після виборів до Держдуми.

Водночас литовські посадовці наголошують, що наразі рівень загрози на кордоні не зріс.

Раніше ми повідомляли, що Литва продовжила посилену охорону кордону з Калінінградською областю Росії щонайменше до кінця листопада. Близько 100 литовських військових продовжують патрулювати прикордоння разом із прикордонниками. Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки та для запобігання можливим провокаціям.