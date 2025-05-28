Скандал у Литві: допомогу для українських біженців віддали росіянам і білорусам
- ЄС виділив майже 17 мільйонів євро на проєкт "Підтримка біженців з України", але допомогу також отримали громадяни інших країн, зокрема Росії та Білорусі.
- Через це понад мільйон євро допомоги доведеться повернути з бюджету, а Агентство Європейського соціального фонду попрощалося зі своїм керівником.
У Литві спалахнув скандал через допомогу для біженців. Через це вже "полетіли голови".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.
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Як так сталося, що допомогу для українців віддали росіянам
ЄС виділив майже 17 мільйонів євро на підтримку проєкту "Підтримка біженців з України" у 2022 – 2023 роках. Та з'ясувалося, що "підтримка українців також поширюється на громадян Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та інших країн, які мають дозвіл на проживання в Литві". Громадяни 43 країн отримали цю підтримку. Вони пройшли курси литовської мови та отримали субсидії на працевлаштування.
Державна аудиторська служба виявила, що 813 осіб, які отримали допомогу, навіть не є громадянами України.
Як наслідок, понад мільйон євро допомоги доведеться повернути з бюджету. Міністерство соціального захисту та праці вже розпочало внутрішній аудит, а Агентство Європейського соціального фонду (ESFA), яке курирувало проєкт, вже попрощалося зі своїм керівником,
– пишуть у ЗМІ.
У ESFA твердять, що нічого не порушили, адже тодішнє законодавство дозволяло це. Та влада розлючена.
"Українські біженці в Литві отримують підтримку не лише продуктами, засобами гігієни, медикаментами, юридичними послугами, але й навчанням литовської мови та субсидованим працевлаштуванням", – додали медійники.
Тим часом у Німеччині зростає кількість біженців. Кожен третій є українцем.