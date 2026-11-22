У лівійському порту Бенгазі внаслідок вибуху та масштабної пожежі знищено російський ракетний корвет "Меркурій". Влада Східної Лівії підозрює атаку безпілотників і заявила про наявність поранених серед екіпажу.

19:23, 22 листопада Сили Хафтара марно намагалися з гелікоптерів перехопити дрон біля Бенгазі Під час другої атаки на торгове судно біля Бенгазі армія ЛНА безуспішно спробувала знищити катер-камікадзе з вертольотів, унаслідок чого на судні спалахнула пожежа, повідомив військовий аналітик Ігаль Левін. 19:22, 22 листопада AP заявило про знищення корвета "Меркурій" українськими силами з баз у Лівії Згідно з попереднім розслідуванням, удару по російському військовому кораблю завдали українські військові, які запускали катери з об'єктів у Місраті, Тріполі та Завії, передає Associated Press. З шести безпілотників щонайменше два влучили в борт. джерело 19:11, 22 листопада Уряд у Тріполі застеріг від використання портів у зовнішніх конфліктах Міжнародно визнаний Уряд національної єдності Лівії висловив занепокоєння через атаку на російське судно в порту Бенгазі. Влада закликала не втягувати цивільну морську інфраструктуру у військові операції, передає Euronews. 19:05, 22 листопада Поблизу Бенгазі зафіксували другу атаку безекіпажних катерів Морські дрони атакували ще одне судно, яке пов'язують із тіньовим флотом Росії, водночас сили Лівійської національної армії заявили про підрив безпілотного катера в морі. 18:47, 22 листопада Джерела повідомили про атаку шістьох морських дронів на базі в Бенгазі Пожежу на судні вдалося взяти під контроль, а порт відновив роботу. Як повідомляє німецьке видання n-tv із посиланням на джерела на військовій базі, корвет атакували шість морських безпілотників, чотири з яких нібито було знешкоджено. 17:40, 22 листопада Медики повідомили про перших поранених у порту Бенгазі Джерела Reuters у медичній сфері підтвердили наявність постраждалих унаслідок вибуху на судні. Про загиблих наразі не повідомляється. джерело 17:38, 22 листопада Влада Східної Лівії засудила напад на судно Уряд у Бенгазі заявив про порушення суверенітету та оголосив спільне з Москвою розслідування. Влада підкреслила, що не дозволить перетворювати країну на арену міжнародних конфліктів. 16:38, 22 листопада Супутникові знімки підтвердили знищення корвета "Меркурій" Кадри з орбіти зафіксували масштабне полум'я та дим над надбудовою корабля проєкту 20380 біля причалу. Спеціалізовані аналітики оцінили пошкодження як критичні. джерело 16:34, 22 листопада У Лівії підтвердили детонацію на російському кораблі Місцеве командування повідомило про вибух на борту корвета, який зупинився для дозаправки та поповнення запасів. Початкову версію про склад боєприпасів змінили на підозру в атаці дронів. 16:28, 22 листопада З'явилися перші повідомлення про пожежу на корветі РФ Військово-морське видання Naval News та лівійські медіа повідомили про нічну детонацію на російському військовому судні в Бенгазі. Очевидці повідомляли про роботу систем ППО над містом перед вибухом. джерело

У лівійському місті Бенгазі у ніч проти 22 листопада пролунав потужний вибух на військово-морській базі, після чого спалахнула масштабна пожежа на російському корветі "Меркурій". Про це повідомило спеціалізоване видання Naval News, за даними якого корабель зазнав критичних руйнувань і майже напевно виведений з ладу або затонув біля причалу.

Деталі інциденту. Судно перебувало в порту кілька днів, здійснюючи конвоювання транспортів з військовою продукцією. Як повідомило агентство Reuters, медичні джерела підтвердили наявність поранених, проте кількість постраждалих та їхню державну належність наразі з'ясовують. Свідки інциденту зазначали, що безпосередньо перед детонацією над портовою зоною лунала стрілянина протиповітряної оборони, яка намагалася збити невстановлений повітряний об'єкт.

Реакція влади Лівії. Східний уряд країни на чолі з Осамою Хаммадом підтвердив інцидент на борту судна, наголосивши, що корабель перебував у порту для планового поповнення пального та провізії в межах двосторонніх домовленостей з Москвою. Лівійська сторона засудила атаку як грубе порушення суверенітету та загрозу судноплавству, доручивши безпековим службам розпочати спільне розслідування з представниками Росії. Москва наразі офіційних заяв щодо втрати судна та долі його екіпажу не оприлюднила.