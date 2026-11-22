Хронология событий Последнее событие 2 мин назад 22 ноября 2026 19:05 19:05, 22 ноября В окрестностях Бенгази зафиксирована вторая атака беспилотных катеров Морские дроны провели атаку на еще одно судно, которое связывают с теневым флотом России; при этом силы Ливийской национальной армии заявили о подрыве беспилотного катера в море. По информации Associated Press со ссылкой на ливийских военных, аппараты могли быть запущены с базы на западе страны. 18:47 18:47, 22 ноября Источники сообщили о атаке шести морских дронов на базу в Бенгази Пожар на судне удалось взять под контроль, а порт возобновил работу. Как сообщает немецкое издание n-tv со ссылкой на источники на военной базе, корвет был подвергнут атаке шестью морскими беспилотниками, четыре из которых, как утверждается, были уничтожены. 17:40 17:40, 22 ноября Медики сообщили о первых раненых в порту Бенгази Источники Reuters в медицинских кругах подтвердили, что в результате взрыва на судне есть пострадавшие. О погибших пока не сообщается. источник 17:38 17:38, 22 ноября Власти Восточной Ливии осудили нападение на судно Правительство в Бенгази заявило о нарушении суверенитета и объявило о проведении совместного с Москвой расследования. Власти подчеркнули, что не позволят превращать страну в арену международных конфликтов. 16:38 16:38, 22 ноября Спутниковые снимки подтвердили уничтожение корвета "Меркурий" На кадрах, снятых с орбиты, запечатлены масштабные пламя и дым над надстройкой корабля проекта 20380 у причала. Специалисты оценили повреждения как критические. источник Реклама 16:34 16:34, 22 ноября В Ливии подтвердили взрыв на российском корабле Местное командование сообщило о взрыве на борту корвета, который остановился для дозаправки и пополнения запасов. Первоначальную версию о складе боеприпасов заменили на подозрение в атаке дронов. 16:28 16:28, 22 ноября Появились первые сообщения о пожаре на корвете РФ Военно-морское издание Naval News и ливийские СМИ сообщили о ночном взрыве на российском военном судне в Бенгази. Очевидцы сообщали о работе систем ПВО над городом перед взрывом. источник

В ливийском городе Бенгази в ночь на 22 ноября прогремел мощный взрыв на военно-морской базе, после чего вспыхнул масштабный пожар на российском корвете "Меркурий". Об этом сообщило специализированное издание Naval News, по данным которого корабль получил критические повреждения и почти наверняка выведен из строя или затонул у причала.

Adv

Подробности инцидента. Судно находилось в порту несколько дней, осуществляя конвоирование транспортов с военной продукцией. Как сообщило агентство Reuters, медицинские источники подтвердили наличие раненых, однако количество пострадавших и их гражданство в настоящее время выясняются. Свидетели инцидента отмечали, что непосредственно перед детонацией над портовой зоной раздалась стрельба средств противовоздушной обороны, которые пытались сбить неустановленный воздушный объект.

Реакция властей Ливии. Восточное правительство страны во главе с Осамой Хаммадом подтвердило инцидент на борту судна, подчеркнув, что корабль находился в порту для плановой дозаправки топливом и пополнения провизии в рамках двусторонних договоренностей с Москвой. Ливийская сторона осудила атаку как грубое нарушение суверенитета и угрозу судоходству, поручив службам безопасности начать совместное расследование с представителями России. Москва пока не обнародовала официальных заявлений о потере судна и судьбе его экипажа.