Економіст пояснив, що може змусити Лукашенко відвернутися від Росії на користь Заходу
- Проблеми у Білорусі можуть змусити Лукашенка змістити фокус із Росії на Захід у пошуках підтримки.
- США та Європа зацікавлені в контактах з Мінськом, щоб створити буфер від Росії, тоді як Білорусь може отримати економічну вигоду від співпраці з Заходом.
Економіка Білорусі переживає важкі часи, адже відчуває вдвічі більший дефіцит порівняно з 2024 роком. Це може віддалити Олександра Лукашенка від Росії та наблизити до Заходу.
Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, наголосивши, що у 2026 році у Білорусі буде більше контактів із США та Європою. Також Лукашенко буде всіляко підкреслювати, що є незалежним від Москви.
За яких умов Лукашенко може виступити проти Росії?
Іван Ус наголосив, що сьогодні Лукашенко відчуває, що Росія вже не та, що раніше і втрачає свою економічну міць. Тому як тільки Кремль не зможе повністю купувати Білорусь, чи Мінськ відчує, що знайшов альтернативу Москві, наприклад, через зв'язки з Пекіном або Вашингтоном, то відвернеться від росіян.
США зняли певні санкції з Білорусі, а в перспективі можливий діалог з Європою, і тоді ми побачимо чергове перевдягання Лукашенка, який заявить, що він завжди був проти Росії, ніколи не хотів жити в Радянському Союзі і радіє незалежності своєї країни,
– підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.
Білорусь шукатиме насамперед економічної підтримки на Заході. Водночас США та Європа також зацікавлені у контактах з Мінськом.
Їм насамперед потрібен буфер від Росії – як і Україна має ним бути. Тому що все ж таки Росії побоюються,
– наголосив він.
Також Білорусь має певні досягнення у промисловості. Зокрема, виробляє калійні добрива. Нафтопереробна промисловість країни, за його словами, значною мірою будується на ресурсах, які отримуються з Росії.
Проте якщо вдасться запустити нафтопроводи з України до Білорусі і побудувати гілку від Одеси до Новополицького або Мозирського НПЗ, за умови, що Росія не буде до цього дотична, то Білорусь зможе виробляти ресурси для Європи,
– зазначив Іван Ус.
Крім того, співпраця Білорусі із Заходом нівелює, на його думку, загрозу Сувальського коридору. Адже всі розуміють, що Росія, якщо і спробує зайти у цей коридор, то зможе це зробити тільки з території Білорусі.
До слова. Сувальський коридор – це смуга лісистої рівнини між Литвою і Польщею, що відділяє територію Білорусі від російського напівексклава у Калінінградській області. У НАТО вважають, що Сувальський коридор може стати однією з імовірних "точок входу" Росії для атаки проти натівських сил.
У разі, якщо Білорусь не буде мати тісних відносин з Росією, то і загроза прорубання цього коридору з боку росіян зникає. Тому, на думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, інтереси Європи у зближенні з Білоруссю доволі логічні та очевидні.
Які кроки зробили США назустріч Білорусі?
Міністерство фінансів США офіційно скасувало санкції щодо білоруської авіакомпанії "Белавіа", а також видало загальну ліцензію на певні операції щодо використання трьох авіасуден Лукашенко, які раніше перебували під санкціями, зокрема, вертольот компанії "Славкалі".
Раніше офіцери США з'явилися у Білорусі на навчаннях "Захід-2025", які Мінськ проводив разом із Москвою.
Також у червні до Білорусі приїжджав спецпосланець Трампа Кіт Келлог, з яким Лукашенко провів 6-годинну розмову.
Крім того, Дональд Трамп передавав листа Лукашенку з привітаннями з днем народження та побажаннями і подарував запонки із зображенням Білого дому.