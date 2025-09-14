Укр Рус
14 вересня, 21:18
Юлія Гринишина
Основні тези
  • Білоруський диктатор прагне налагодити діалог з Трампом, щоб зняти санкції зі своєї країни, погодивши ці дії з Путіним, адже це вигідно для Росії.
  • США зняли санкції з "Бєлавіа" для закупівлі комплектуючих у Boeing, що дозволяє компанії робити це без посередників.

Білоруський диктатор всіляко намагається налагодити діалог зі США, але всі його дії погоджені з Росією. Він перебуває в залежності від Путіна.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка, нагадавши, що 80% економіки Білорусі залежить від Росії.

Взаємини між Лукашенком і Трампом: чи є загроза для Путіна?

Лукашенко намагається загравати з Трампом, аби той зняв санкції з його країни. Проте, як пояснив Вячорка, він робить це і через те, що це вигідно Путіну. Адже пом'якшення санкційної політики в бік Білорусі відкриває певні можливості для очільника Кремля.

Тоді він зможе закуповувати через білоруські компанії підсанкційні товари. Це загравання з Трампом на сто відсотків погоджено з Путіним. Ця гра Лукашенка з Трампом не несе жодної загрози для Путіна, це ілюзія, 
– переконаний Вячорка.

Нещодавно США зняли санкції з білоруської компанії "Бєлавіа". Радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської пояснив, що обмеження були зняті тільки в питанні закупівлі комплектуючих у Boeing для літаків. Раніше, з його слів, ці запчастини авіакомпанії Росії та Білорусі теж могли купувати, але через певні схеми, посередників. Зараз "Бєлавіа" зможе робити це напряму, що обійдеться дешевше.

Коротко про відносини Трампа і Лукашенка:

  • Американський президент перед самітом на Алясці, де приймав Путіна, зателефонував Лукашенку. Тоді між ними вперше за період другої каденції Трампа відбулась розмова. Лідер Штатів озвучив, що Лукашенко "потужний лідер".

  • Після телефонної розмови 15 серпня Трамп очікував, що Лукашенко продовжить дії у напрямку звільнення білоруських політв'язнів, які почав після візиту до Білорусі Кіта Келлога (спецпредставника Трампа). Згодом він це зробив, на свободу вийшли ще 52 людини.

  • У відповідь на дії Білорусі США зняли санкції з "Бєлавіа", що на думку американістки Олександри Філіпенко буде на користь Росії, яка зможе обходити західні обмеження. 