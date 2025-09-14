Це погоджено з Путіним, – опозиціонер пояснив, чому Лукашенко заграє з Трампом
- Білоруський диктатор прагне налагодити діалог з Трампом, щоб зняти санкції зі своєї країни, погодивши ці дії з Путіним, адже це вигідно для Росії.
- США зняли санкції з "Бєлавіа" для закупівлі комплектуючих у Boeing, що дозволяє компанії робити це без посередників.
Білоруський диктатор всіляко намагається налагодити діалог зі США, але всі його дії погоджені з Росією. Він перебуває в залежності від Путіна.
Про це у розмові з 24 Каналом зазначив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка, нагадавши, що 80% економіки Білорусі залежить від Росії.
Взаємини між Лукашенком і Трампом: чи є загроза для Путіна?
Лукашенко намагається загравати з Трампом, аби той зняв санкції з його країни. Проте, як пояснив Вячорка, він робить це і через те, що це вигідно Путіну. Адже пом'якшення санкційної політики в бік Білорусі відкриває певні можливості для очільника Кремля.
Тоді він зможе закуповувати через білоруські компанії підсанкційні товари. Це загравання з Трампом на сто відсотків погоджено з Путіним. Ця гра Лукашенка з Трампом не несе жодної загрози для Путіна, це ілюзія,
– переконаний Вячорка.
Нещодавно США зняли санкції з білоруської компанії "Бєлавіа". Радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської пояснив, що обмеження були зняті тільки в питанні закупівлі комплектуючих у Boeing для літаків. Раніше, з його слів, ці запчастини авіакомпанії Росії та Білорусі теж могли купувати, але через певні схеми, посередників. Зараз "Бєлавіа" зможе робити це напряму, що обійдеться дешевше.
Коротко про відносини Трампа і Лукашенка:
Американський президент перед самітом на Алясці, де приймав Путіна, зателефонував Лукашенку. Тоді між ними вперше за період другої каденції Трампа відбулась розмова. Лідер Штатів озвучив, що Лукашенко "потужний лідер".
Після телефонної розмови 15 серпня Трамп очікував, що Лукашенко продовжить дії у напрямку звільнення білоруських політв'язнів, які почав після візиту до Білорусі Кіта Келлога (спецпредставника Трампа). Згодом він це зробив, на свободу вийшли ще 52 людини.
- У відповідь на дії Білорусі США зняли санкції з "Бєлавіа", що на думку американістки Олександри Філіпенко буде на користь Росії, яка зможе обходити західні обмеження.