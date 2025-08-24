24 серпня 2025 року Україна як незалежна держава святкує свій 34-ий день народження. Численні закордонні друзі, завдяки підтримки яким їй вдалося упродовж років протистояти російській агресії, привітали нашу країну зі святом. До привітань долучилися і ті, через кого незалежність України опинилася під загрозою.

Так, білоруський диктатор Олександр Лукашенко безсоромно привітав український народ із Днем Незалежності. Незалежності, яку вже майже четвертий рік з усіх сил намагається знищити його російський друг – Володимир Путін, передає 24 Канал.

Дивіться також "Якісь вороги втрутилися": Лукашенко розповів, як пожартував під час розмови з Трампом

Що відомо про звернення Лукашенка до українців?

Самопроголошений президент Білорусі нагадав за "нерозривні кровні зв'язки", "спільні християнські цінності" та "щиру дружбу" між українським та білоруським народами.

Лукашенко заявив про "зовнішні сили", які нібито намагаються розділити українців і білорусів. Попри це Мінськ, буцімто, залишається відкритим до співпраці з Києвом.

Від щирого серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні – мирного неба, солідарності та по-справжньому незалежного розвитку,

– йдеться у повідомленні політика.

Що відомо про останні заяви Лукашенка щодо України?