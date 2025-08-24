Лукашенко цинично обратился к украинцам по случаю Дня независимости
- Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости, подчеркивая "неразрывные связи" и "общие ценности".
- Он отметил, что "внешние силы" пытаются разделить украинцев и белорусов, но Минск готов к сотрудничеству с Киевом.
- Лукашенко пожелал украинцам найти собственный ответ на вызовы и пожелал мирного неба и независимого развития.
24 августа 2025 года Украина как независимое государство празднует свой 34-ый день рождения. Многочисленные зарубежные друзья, благодаря поддержке которым ей удалось на протяжении лет противостоять российской агрессии, поздравили нашу страну с праздником. К поздравлениям присоединились и те, из-за кого независимость Украины оказалась под угрозой.
Так, белорусский диктатор Александр Лукашенко бесстыдно поздравил украинский народ с Днем Независимости. Независимости, которую уже почти четвертый год изо всех сил пытается уничтожить его российский друг – Владимир Путин, передает 24 Канал.
Что известно об обращении Лукашенко к украинцам?
Самопровозглашенный президент Беларуси напомнил о "неразрывных кровных связях", "общие христианские ценности" и "искреннюю дружбу" между украинским и белорусским народами.
Лукашенко заявил о "внешних силах", которые якобы пытаются разделить украинцев и белорусов. Несмотря на это Минск, якобы, остается открытым к сотрудничеству с Киевом.
От всей души желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране – мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития,
– говорится в сообщении политика.
Что известно о последних заявлениях Лукашенко относительно Украины?
Александр Лукашенко заявил, что Путину предлагали нанести удар ракетами "Орешник ракетами "Орешник" по Банковой в Киеве, но тот якобы отказался.
Белорусский диктатор предложил свою кандидатуру на роль посредника между Путиным и Зеленским, заявляя, что Минск готов организовать встречу лидеров.
Также власть предержащий рассказал, просила ли Россия Беларусь о прямой помощи в войне. Он не согласился с тем, что Курскую операцию в Кремле назвали нападением.