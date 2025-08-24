Так, белорусский диктатор Александр Лукашенко бесстыдно поздравил украинский народ с Днем Независимости. Независимости, которую уже почти четвертый год изо всех сил пытается уничтожить его российский друг – Владимир Путин, передает 24 Канал.

Что известно об обращении Лукашенко к украинцам?

Самопровозглашенный президент Беларуси напомнил о "неразрывных кровных связях", "общие христианские ценности" и "искреннюю дружбу" между украинским и белорусским народами.

Лукашенко заявил о "внешних силах", которые якобы пытаются разделить украинцев и белорусов. Несмотря на это Минск, якобы, остается открытым к сотрудничеству с Киевом.

От всей души желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране – мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития,

– говорится в сообщении политика.

Что известно о последних заявлениях Лукашенко относительно Украины?