Макрон запитав Лукашенка, чи буде наступ з Білорусі: що відповів диктатор

24 травня Еммануель Макрон провів першу за останні 4 роки телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі. За словами Лукашенка, французького лідера цікавило, чи планує Мінськ вступати у війну проти України.

Про те, якою була його відповідь Макрону, Олександр Лукашенко розповів журналістам після перемовин з Путіним в Астані.

Як Лукашенко відреагував на застереження Макрона?

За словами диктатора, Макрон попередив його про можливі наслідки нового наступу на Україну з території Білорусі.

"Мене краще не попереджати. Я насамперед завжди думаю, що потім, на відміну від них", – зауважив політик, переказуючи його розмову з французом.

Макрон, буцімто, попросив Лукашенка прокоментувати інформацію про те, що Білорусь планує вступити у війну. Той перебив французького колегу словами "Боже збав". Він запевнив Макрона, що не планує ні на кого нападати. Мовляв, йому це не потрібно.

Друге питання французького президента стосувалося спільних ядерних навчань Білорусі та Росії.

Як каже Лукашенко, Макрона цікавило, чи означає це те, що Білорусь планує застосувати ядерну зброю. "Та Бог з тобою. Я її застосую, якщо буде застосована агресія проти Білорусі", – процитував свою відповідь білорус.

Насамкінець, за словами Лукашенка, вони обговорили реакцію і дії Заходу у разі, якщо росіяни з білорусами атакують Україну з півночі. Макрон попередив, що Захід буде змушений відповідати на нові атаки. Це, зауважив президент Франції, призведе до ескалації конфлікту, "а треба йти до миру".

У відповідь Лукашенко запросив Макрона на переговори з Путіним до Мінська. Він запропонував французькому лідеру очолити перемовини ЄС з Росією.

Нагадаємо, що розмова Макрона і Лукашенка відбулася 24 травня – у день, коли Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ. Востаннє політики розмовляли 26 лютого 2022 року – за два дні після початку повномасштабного вторгнення.

До слова, Володимир Зеленський попередив про загрозу атак з території Білорусі. Президент підкреслив, що вони можуть бути спрямовані на Київський або Чернігівський напрямки.