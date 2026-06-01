Мадяр має чітку процедуру усунення президента Угорщини з посади
Петер Мадяр розповів, як планує усунути з посади президента Угорщини Тамаша Шуйока. Для цього парламент може внести зміни до основного закону.
Про це 1 червня повідомив прем'єр-міністр Угорщини, цитує Telex.
До теми Конфлікт між Мадяром і президентом часів Орбана загострюється: що відбувається в Угорщині
Як Мадяр усуватиме президента Угорщини?
Петер Мадяр разом із міністеркою юстиції провів зустріч із Тамашем Шуйоком. Опісля на пресконференції прем'єр заявив, що президент "підвів Угорську Республіку", а авторитет інституції був підірваний бездіяльністю останніх років.
За словами Мадяра, під час зустрічі він запропонував Шуйоку добровільно залишити посаду. У іншому разі він поінформує представників партії "Тиса" та "ми негайно розпочнемо необхідні процедури".
Згідно з основним законом, існує кілька варіантів його усунення. Ми внесемо необхідні поправки до основного закону; ми не будемо вдаватися до персоналізованого законодавства, а відновимо... угорське верховенство права та угорську демократію,
– сказав угорський прем'єр.
Водночас Мадяр уточнив, що процедури імпічменту не буде. Він пояснив, що процес може тривати близько місяця, але зміни у законодавстві спробують ухвалити якомога раніше.
Мадяр додав, що "усунення кожної маріонетки буде на порядку денному".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини закликав Тамаша Шуйока піти у відставку до 31 травня. Останній заявив, що не збирається достроково складати повноваження. Свою позицію він пояснив конституційними повноваженнями, а також необхідність дотримуватись національного та європейського законодавства.