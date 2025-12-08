Макрон приховано відповів Трампу на його критику Володимира Зеленського
- Еммануель Макрон наголосив, що Україна та Європа мають важелі для тиску на Росію в мирних переговорах.
- Президент Франції заявив, що зараз важливо узгодити позиції Європи, України та США для завершення мирних перемовин.
Дональд Трамп любить повторювати, що Україна "не має карт", а тому вимушена погоджуватися на ті умови миру, якій їй пропонують. Президент Франції спростував слова американського лідера.
8 грудня у Лондоні відбулася зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України. На початку переговорів кожен із політиків зробив невеликі заяви. Виступ Еммануеля Макрон містив відсилання до трампового улюбленого виразу про "відсутність козирів", передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Як Макрон відреагував на критику Трампа на адресу Зеленського?
Еммануель Макрон заявив, що Україна та Європа мають достатньо важелів і аргументів для тиску на Росію у переговорах щодо миру.
Ми всі підтримуємо Україну, мир та мирні переговори… І я думаю, що у нас в руках є багато карт,
– наголосив президент Франції.
Він нагадав, що Євросоюз фінансує Україну, постачає обладнання та організовує навчальні програми. Політик вказав на те, що український опір російській агресії досі триває, а російська економіка починає страждати, особливо після останніх санкцій ЄС та США.
За словами Макрона, зараз головне – узгодити позиції Європи, України та США, щоб завершити мирні перемовини і почати новий етап на найвигідніших умовах для України, Європи та колективної безпеки.
- Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп накинувся із критикою на Володимира Зеленського. Президент США заявив, що український лідер, буцімто, навіть не "читав" американську мирний пропозицію. Також політик додав, що команда Зеленського нібито у захваті від мирного плану США, а сам він – ні.
- 4 грудня під час спілкування з журналістами Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський мав укласти мирну угоду з Росією ще рік тому. Він пригадав скандальну зустріч із президентом України в Овальному кабінеті 28 лютого і свої слова про те, що в України "немає карт".
- За даними ЗМІ, найбільш проблемним питанням у переговорному процесі є питання територій. Путін вимагає увесь Донбас, а Київ не хоче віддавати агресору свої території. США тиснуть на Україну, аби вона пішла на вимоги диктатора.