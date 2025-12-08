Макрон скрыто ответил Трампу на его критику Владимира Зеленского

Дональд Трамп любит повторять, что Украина "не имеет карт", а потому вынуждена соглашаться на те условия мира, которой ей предлагают. Президент Франции опроверг слова американского лидера.

8 декабря в Лондоне состоялась встреча лидеров Британии, Франции, Германии и Украины. В начале переговоров каждый из политиков сделал небольшие заявления. Выступление Эммануэля Макрона содержало отсылку к трамповому любимому выражению об "отсутствии козырей", передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как Макрон отреагировал на критику Трампа в адрес Зеленского?

Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Европа имеют достаточно рычагов и аргументов для давления на Россию в переговорах о мире.

Мы все поддерживаем Украину, мир и мирные переговоры... И я думаю, что у нас в руках есть много карт,

– подчеркнул президент Франции.

Он напомнил, что Евросоюз финансирует Украину, поставляет оборудование и организует учебные программы. Политик указал на то, что украинское сопротивление российской агрессии до сих пор продолжается, а российская экономика начинает страдать, особенно после последних санкций ЕС и США.

По словам Макрона, сейчас главное – согласовать позиции Европы, Украины и США, чтобы завершить мирные переговоры и начать новый этап на самых выгодных условиях для Украины, Европы и коллективной безопасности.