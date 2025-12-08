Макрон скрыто ответил Трампу на его критику Владимира Зеленского
- Эммануэль Макрон отметил, что Украина и Европа имеют рычаги для давления на Россию в мирных переговорах.
- Президент Франции заявил, что сейчас важно согласовать позиции Европы, Украины и США для завершения мирных переговоров.
Дональд Трамп любит повторять, что Украина "не имеет карт", а потому вынуждена соглашаться на те условия мира, которой ей предлагают. Президент Франции опроверг слова американского лидера.
8 декабря в Лондоне состоялась встреча лидеров Британии, Франции, Германии и Украины. В начале переговоров каждый из политиков сделал небольшие заявления. Выступление Эммануэля Макрона содержало отсылку к трамповому любимому выражению об "отсутствии козырей", передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Как Макрон отреагировал на критику Трампа в адрес Зеленского?
Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Европа имеют достаточно рычагов и аргументов для давления на Россию в переговорах о мире.
Мы все поддерживаем Украину, мир и мирные переговоры... И я думаю, что у нас в руках есть много карт,
– подчеркнул президент Франции.
Он напомнил, что Евросоюз финансирует Украину, поставляет оборудование и организует учебные программы. Политик указал на то, что украинское сопротивление российской агрессии до сих пор продолжается, а российская экономика начинает страдать, особенно после последних санкций ЕС и США.
По словам Макрона, сейчас главное – согласовать позиции Европы, Украины и США, чтобы завершить мирные переговоры и начать новый этап на самых выгодных условиях для Украины, Европы и коллективной безопасности.
- Напомним, что накануне Дональд Трамп набросился с критикой на Владимира Зеленского. Президент США заявил, что украинский лидер, якобы, даже не "читал" американское мирное предложение. Также политик добавил, что команда Зеленского якобы в восторге от мирного плана США, а сам он – нет.
- 4 декабря во время общения с журналистами Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен был заключить мирное соглашение с Россией еще год назад. Он вспомнил скандальную встречу с президентом Украины в Овальном кабинете 28 февраля и свои слова о том, что у Украины "нет карт".
- По данным СМИ, наиболее проблемным вопросом в переговорном процессе является вопрос территорий. Путин требует весь Донбасс, а Киев не хочет отдавать агрессору свои территории. США давят на Украину, чтобы она пошла на требования диктатора.