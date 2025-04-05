"Не є частиною угоди": генсек НАТО виправдав заяви США про Україну й Альянс

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виправдав заяви адміністрації президента США Дональда Трампа стосовно вступу України до НАТО та запевнив, що змін немає.

Про це він сказав у інтерв’ю NV, згадавши про рішення Вашингтонського саміту влітку 2024 року, передає 24 Канал.

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Рютте пояснив позицію щодо вступу України в НАТО

Під час саміту у Вашингтоні у 2024 році було ухвалено рішення про майбутнє членство України в НАТО, про це нагадали генсеку. Після того президент США Дональд Трамп сказав, що Україна ніколи не стане членом Альянсу.

Коментуючи вищезгадані розбіжності, Марк Рютте відповів, що Вашингтонський саміт мав чіткий результат, "однак Україні ніколи не було обіцяно, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди або припинення вогню".

І іноді я чую, що американці кажуть: ми не думаємо, що членство в НАТО буде частиною припинення вогню або мирної угоди, що це суперечить формулюванням Вашингтонського саміту,

– заявив високопосадовець.

За його словами, мирна угода і довгострокова перспектива це дві окремі речі, тому не погоджується із цим твердженням, адже думає, що це "це дуже добре узгоджується з формулюваннями Вашингтонського саміту".

До слова, раніше Рютте заявив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, і "це не обговорюється".