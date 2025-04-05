Об этом он сказал в интервью NV, вспомнив о решении Вашингтонского саммита летом 2024 года, передает 24 Канал.

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Рютте объяснил позицию относительно вступления Украины в НАТО

Во время саммита в Вашингтоне в 2024 году было принято решение о будущем членстве Украины в НАТО, об этом напомнили генсеку. После того президент США Дональд Трамп сказал, что Украина никогда не станет членом Альянса.

Комментируя вышеупомянутые разногласия, Марк Рютте ответил, что Вашингтонский саммит имел четкий результат, "однако Украине никогда не было обещано, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня".

И иногда я слышу, что американцы говорят: мы не думаем, что членство в НАТО будет частью прекращения огня или мирного соглашения, что это противоречит формулировкам Вашингтонского саммита,

– заявил высокопоставленный чиновник.

По его словам, мирное соглашение и долгосрочная перспектива это две отдельные вещи, поэтому не соглашается с этим утверждением, ведь думает, что это "это очень хорошо согласуется с формулировками Вашингтонского саммита".

К слову, ранее Рютте заявил, что путь Украины к членству в НАТО является необратимым, и "это не обсуждается".