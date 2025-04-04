Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам во время пресс-конференции в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NATO News.



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Будет ли Украина в НАТО

Генсек НАТО отметил, что принятое решение во время саммита в Вашингтоне в 2024 году относительно членства Украины в НАТО "не подлежит обсуждению". Тогда Киев заверили относительно будущего вступления, хотя приглашение и не предоставили.

Мы строим мост всем, что делаем с Украиной, чтобы сделать Украину максимально взаимосовместимой с НАТО. Но Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения. Я имею в виду, что это тоже правда,

– заявил Марк Рютте.

К слову, он считает "устойчивым миром" для Украины ситуацию, когда Россия не решится на повторное нападение. НАТО сосредоточено на обеспечении Украины необходимым для сопротивления, включая помощь, закупку боеприпасов и обучение военных