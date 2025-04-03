Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на заявление генерального секретаря Альянса Марка Рютте перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает 24 Канал.

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Трамп давит, но США остаются

Несмотря на заявления Рютте, вера европейцев в США как главного гаранта безопасности континента серьезно пошатнулась.

У них нет планов внезапно сокращать свое присутствие здесь, в Европе,

– подчеркнул Рютте, комментируя позицию Вашингтона.

В то же время он признал, что США как глобальная сверхдержава имеют стратегические интересы и в других регионах.

Трамп неоднократно намекал на возможность уменьшения поддержки НАТО, усиливая давление на европейских союзников по увеличению расходов на оборону. Это лишь обострило дискуссии о будущем Альянса, который более 75 лет был основой европейской безопасности.

Ожидается, что во время встречи в Брюсселе европейские министры поднимут вопрос о тайных переговорах США с Россией по войне в Украине.

Как отмечает Reuters, союзники обеспокоены тем, что их не привлекают к обсуждениям, которые непосредственно влияют на безопасность Европы.

