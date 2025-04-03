Про це розповідає Reuters з посиланням на заяву генерального секретаря Альянсу Марка Рютте перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає 24 Канал.

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Трамп тисне, але США залишаються

Попри заяви Рютте, віра європейців у США як головного гаранта безпеки континенту серйозно похитнулася.

У них немає планів раптово скорочувати свою присутність тут, у Європі,

– наголосив Рютте, коментуючи позицію Вашингтона.

Водночас він визнав, що США як глобальна наддержава мають стратегічні інтереси і в інших регіонах.

Трамп неодноразово натякав на можливість зменшення підтримки НАТО, посилюючи тиск на європейських союзників щодо збільшення витрат на оборону. Це лише загострило дискусії про майбутнє Альянсу, який понад 75 років був основою європейської безпеки.

Очікується, що під час зустрічі в Брюсселі європейські міністри порушать питання про таємні переговори США з Росією щодо війни в Україні.

Як зазначає Reuters, союзники занепокоєні тим, що їх не залучають до обговорень, які безпосередньо впливають на безпеку Європи.

