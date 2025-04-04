Такой позиции придерживается генеральный секретарь Марк Рютте во время брифинга в пятницу, 4 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NATO News.



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Каким должен быть мир для Украины

У Рютте спросили, каким он видит "устойчивый мир для Украины" на фоне разговоров об окончании текущей фразы войны. Прежде всего, по его мнению, речь идет о невозможности повторного нападения со стороны России.

(Чтобы – 24 Канал) Путин больше никогда не пытался попытаться захватить ни одного квадратного километра украинской территории. Когда он будет знать, что есть меры сдерживания, обороны, которые обеспечивают, что на Украину уже нельзя напасть,

– заявил он.

По его словам, сейчас в Североатлантическом альянсе сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину необходимым для продолжения сопротивления россиянами, в частности речь идет о прямых поставках военной помощи.

Он вспомнил об инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины по всему миру и инвестиции союзников в производство оружия украинским ОПК, обучение украинских военных западными инструкторами.

Отдельно он напомнил о переговорах в формате "Коалиции желающих" под лидерством Франции и Великобритании, которые касаются обсуждений возможного размещения возможного иностранного контингента на территории Украины.