Такої позиції дотримується генеральний секретар Марк Рютте під час брифінгу у п'ятницю, 4 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NATO News.



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Яким повинен бути мир для України

У Рютте запитали, яким він бачить "стійкий мир для України" на тлі розмов про закінчення поточної фрази війни. Насамперед, на його думку, йдеться про неможливість повторного нападу з боку Росії.

(Щоб – 24 Канал) Путін більше ніколи не намагався спробувати захопити жодного квадратного кілометра української території. Коли він буде знати, що є заходи стримування, оборони, які забезпечують, що на Україну вже не можна напасти,

– заявив він.

За його словами, наразі у Північноатлантичному альянсі зосереджені на тому, аби забезпечити Україну необхідним для продовження спротиву росіянами, зокрема йдеться про пряму поставки військової допомоги.

Він згадав про ініціативу Чехії з закупівлі боєприпасів для України по всьому світу та інвестиції союзників у виробництво зброї українським ОПК, навчання українських військових західними інструкторами.

Окремо він нагадав про переговори у форматі "Коаліції охочих" під лідерством Франції та Великої Британії, які стосуються обговорень можливого розміщення можливого іноземного контингенту на території України.