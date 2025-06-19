Посол Німеччини в Україні очолить розвідку, попередній глава BND поїде до Ватикана

Мартін Єгер керуватиме німецькою розвідкою. До цього він близько двох років був послом в Україні.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Мерц змінив главу розвідки Німеччини

У німецькому уряді повідомили, що Єгер замінить Бруно Каля, який очолював німецьку службу зовнішньої розвідки з 2016 року. Каль стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі, тобто обійме посаду, яку давно хотів.

Мартін Єгер, нинішній представник Федеративної Республіки Німеччина в Києві, стане новим керівником Федеральної розвідувальної служби (BND),

– ідеться в статті.

До того, як стати послом в Україні у 2023 році, Єгер працював послом в Іраку.

"Він має великий досвід роботи послом у кризових регіонах, у відомстві канцлера, а також у світі бізнесу", – описує нового главу розвідки "Шпігель".

Наразі не ясно, коли саме Єгер повернеться до Німеччини.

Цікаво, що заміна очільника розвідки – рішення Мерца.

"З Мартіном Єгером, одним із найдосвідченіших кризових дипломатів Міністерства закордонних справ, BND має намір реорганізуватися в найближчі роки. Розвідувальне агентство може розраховувати на значне збільшення фінансування для цих цілей. Федеральний уряд також має намір надати агентству більше гнучкості у сфері іноземного шпигунства та технічної розвідки", – пояснили ЗМІ.

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