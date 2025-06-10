Чому Москва посилює удари по містах України: у Bloomberg назвали причину

Росія нарощує виробництво безпілотників, щоб збільшити масовані щоденні атаки на українські міста. Таким чином Москва хоче тиснути на Київ, щоб той погодився на її мирні умови.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Bloomberg.

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Навіщо Росія посилила атаки по Україні

Журналісти зазначили, що у 2025 році Москва посилила атаки дронів. Їхні масштаби різко зросли з 267 безпілотників за день у лютому.

Спочатку Росія поступилася Україні в розробці дронів, але зараз вона поступово нарощує масове виробництво безпілотників "Шахед" іранського виробництва та інших типів безпілотних літальних апаратів, що дає Кремлю готову зброю для посилення тиску на Київ, щоб той погодився на її воєнні вимоги,

– пише видання.

У квітні президент Росії Владімір Путін наказав виробникам оборонної продукції прискорити виробництво безпілотників, починаючи з 1,5 мільйона одиниць, вироблених у 2024 році.

У нещодавньому звіті вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень зазначили, що мета Москви з подібними атаками – використати "стратегію покарання" за допомогою недорогих безпілотників "Шахед", щоб змусити Київ підкоритися.

"Хоча Україні вдається глушити або збивати більшість із них, ця зброя перенасичує українську протиповітряну оборону та підриває моральний дух цивільного населення через постійні нічні атаки", – йдеться у звіті.

Олег Александров, речник Служби зовнішньої розвідки України, повідомив, що російським виробникам безпілотників вдалося збільшити виробництво далекобійних літальних апаратів до понад 30 000 цього року з 15 000 у 2024 році, а також виробити до 2 мільйонів невеликих тактичних безпілотників, що використовуються проти танків та артилерії.

За даними Forbes Ukraine, ГУР МО оцінює, що половина далекобійних безпілотників, що виробляються ворогом щомісяця, є імітаторами. Київ також звинуватив Росію у використанні електроніки, що переважно постачається з Китаю, що є порушенням санкцій. Пекін раніше заявляв, що "не постачає зброю жодній зі сторін війни".

Дрони виявилися недорогою альтернативою високоточній зброї. Це усвідомлення прийшло не одразу. Однак, як тільки стало зрозуміло, що дрони дають відчутні результати, це дало поштовх для прискорення інтеграції безпілотних систем різних класів у військові операції,

– сказав Денис Федутінов, експерт з БпЛА.

За словами Федутінова, зростання виробництва російських безпілотників у всіх категоріях було показовим порівняно з показниками до 2022 року. Він також сказав, що у деяких сферах, таких як баражувальні боєприпаси та FPV-дрони, йдеться про збільшення на кілька порядків.

Окрім безпілотників типу "Шахед", які Росія почала імпортувати з Ірану у 2022 році, перш ніж розпочати власне виробництво, Москва розробила новий безпілотник з використанням китайських технологій, який може вибирати цілі за допомогою штучного інтелекту.

Українська розвідка 9 червня опублікувала деталі конструкції нового російського ударного безпілотника V2U, який, за її словами, використовується російськими військами на північному сході України в Сумській області.

"Росія наздогнала та максимізує виробництво та використання безпілотників, але вони роблять це традиційним способом. Українцям вдається не відставати у війні безпілотників, реагуючи асиметрично", – сказав Руслан Пухов, керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій, аналітичного центру з питань оборони.