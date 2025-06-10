Президент Зеленський у вечірньому зверненні 10 червня відреагував на цей цинічний обстріл, назвавши росіян "біснуватими", передає 24 Канал.

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Біснуваті з "Шахедами" та червоною кнопкою, – Зеленський

Софійський собор у центрі Києві є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Унаслідок потужної вибухової хвилі обвалився тинькований карниз центральної абсиди на східному фасаді собору. Будь-які вібраційні навантаження від вибухів є серйозною загрозою для збереження його конструкцій.

Для всіх людей, хто дійсно знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з "Шахедами" та червоною кнопкою. І саме катастрофи є сенсом їхнього існування – більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать,

– сказав президент Зеленський.

Він наголосив, що на вчинки Росії потрібно реагувати та зупиняти її. Глава держави наголосив, що це не лише Україні потрібно, але й усьому світу, бо він виграє від примусу Росії до миру.

Зеленський також вкотре подякував усім, хто продовжує бути з Україною.