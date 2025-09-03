На посаді німецького канцлера Фрідріх Мерц вже звинувачував Росію у воєнних злочинах і тероризмі проти цивільного населення. Однак цього разу політик вперше схарактеризував Володимира Путіна як "найсерйознішого воєнного злочинця нашого часу".

Про це чиновник сказав у інтерв'ю телеканалу Sat.1 від 2 вересня, передає 24 Канал. Також він прокоментував можливості завершення війни в Україні.

Дивіться також Німецькі миротворці в Україні: у Берліні змінили думку щодо відправки військових після війни

Як Мерц назвав Путіна?

На думку німецького канцлера, наразі Путін має на своєму боці переваги, зокрема територіальні. Також диктатор бачить дискусії, які ведуться у Європі, і ставлення до нього Дональда Трампа.

Зважаючи на це, російський президент не має жодних підстав для перемир'я або мирної угоди. Саме їх і має створити світова спільнота. Мерц запропонував економічне виснаження країни-агресорки введенням мит на тих, хто все ще торгує з нею.

Він (Путін – 24 Канал) воєнний злочинець. Він, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо у великих масштабах,

– сказав канцлер.

Він переконаний, що необхідно чітко розуміти, як поводитися з воєнними злочинцями. "Тут немає місця для поблажливості", – додав політик.

Мерц про війну в Україні: останні заяви