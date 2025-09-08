Плани Путіна не обмежуються Україною, а лише починаються з неї, – Мерц
- Фрідріх Мерц попередив, що імперіалістичні плани Володимира Путіна не обмежуються Україною, а лише починаються з неї.
- Німецький канцлер закликав європейських союзників переоцінити свої інтереси та шукати нових партнерів, оскільки навіть відносини зі США змінюються.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц попередив щодо імперіалістичних планів Володимира Путіна. Вони нібито не обмежуються Україною.
Деталі в понеділок, 8 вересня, повідомили в Sky News, передає 24 Канал. Політик закликав європейських союзників переоцінити свої інтереси.
Що заявив Мерц про плани Путіна?
На думку німецького канцлера, імперіалістичні плани російського диктатора не обмежаться Україною. Вони нібито лише розпочинаються з неї.
Тож Мерц закликав європейських союзників переоцінити свої інтереси та активно шукати нових партнерів по всьому світу, оскільки навіть відносини зі США змінюються.
Ми в Європі повинні відкоригувати свої інтереси – без помилкової ностальгії,
– заявив він у міністерстві закордонних справ у Берліні.
Також політик додав, що хоч США й залишаються важливим партнером, відносини стали менш очевидними. Наразі Вашингтон нібито обумовлює свої зв'язки певними інтересами та темами.
Прокоментував Мерц і дипломатію з Китаєм, відносини з яким є важливими, але не повинні бути "односторонніми".
Мерц про війну в Україні: останні заяви
- В інтерв'ю 5 вересня канцлер Німеччини визнав, що європейським країнам, які досі залежать від США, наразі не вистачає впливу для тиску на Росію.
- В інтерв'ю від 2 вересня Мерц припустив, що Путін є найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу. На це відреагували в Росії – спершу порадили не брати такі заяви до уваги, а потім назвали їх "спробою зняти з колективного Заходу відповідальність" за події в Україні.
- На виступі в Кишиневі 27 серпня німецький канцлер заявив, що війну необхідно зупинити, однак не "за будь-яку ціну". Капітуляція України нібито лише дасть диктатору час підготуватися до нового вторгнення.