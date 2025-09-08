Немецкий канцлер Фридрих Мерц предупредил об империалистических планах Владимира Путина. Они якобы не ограничиваются Украиной.

Детали в понедельник, 8 сентября, сообщили в Sky News, передает 24 Канал. Политик призвал европейских союзников переоценить свои интересы.

Что заявил Мерц о планах Путина?

По мнению немецкого канцлера, империалистические планы российского диктатора не ограничатся Украиной. Они якобы только начинаются с нее.

Поэтому Мерц призвал европейских союзников переоценить свои интересы и активно искать новых партнеров по всему миру, поскольку даже отношения с США меняются.

Мы в Европе должны откорректировать свои интересы – без ложной ностальгии,

– заявил он в министерстве иностранных дел в Берлине.

Также политик добавил, что хоть США и остаются важным партнером, отношения стали менее очевидными. Сейчас Вашингтон якобы обусловливает свои связи определенными интересами и темами.

Прокомментировал Мерц и дипломатию с Китаем, отношения с которым важны, но не должны быть "односторонними".

Мерц о войне в Украине: последние заявления