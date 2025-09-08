Укр Рус
Планы Путина не ограничиваются Украиной, а лишь начинаются с нее, – Мерц
8 сентября, 19:50
2

Планы Путина не ограничиваются Украиной, а лишь начинаются с нее, – Мерц

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Фридрих Мерц предупредил, что империалистические планы Владимира Путина не ограничиваются Украиной, а только начинаются с нее.
  • Немецкий канцлер призвал европейских союзников переоценить свои интересы и искать новых партнеров, поскольку даже отношения с США меняются.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц предупредил об империалистических планах Владимира Путина. Они якобы не ограничиваются Украиной.

Детали в понедельник, 8 сентября, сообщили в Sky News, передает 24 Канал. Политик призвал европейских союзников переоценить свои интересы.

Что заявил Мерц о планах Путина?

По мнению немецкого канцлера, империалистические планы российского диктатора не ограничатся Украиной. Они якобы только начинаются с нее.

Поэтому Мерц призвал европейских союзников переоценить свои интересы и активно искать новых партнеров по всему миру, поскольку даже отношения с США меняются.

Мы в Европе должны откорректировать свои интересы – без ложной ностальгии,
– заявил он в министерстве иностранных дел в Берлине.

Также политик добавил, что хоть США и остаются важным партнером, отношения стали менее очевидными. Сейчас Вашингтон якобы обусловливает свои связи определенными интересами и темами.

Прокомментировал Мерц и дипломатию с Китаем, отношения с которым важны, но не должны быть "односторонними".

Мерц о войне в Украине: последние заявления

  • В интервью 5 сентября канцлер Германии признал, что европейским странам, которые до сих пор зависят от США, сейчас не хватает влияния для давления на Россию.
  • В интервью от 2 сентября Мерц предположил, что Путин является самым серьезным военным преступником нашего времени. На это отреагировали в России – сначала посоветовали не принимать такие заявления во внимание, а потом назвали их "попыткой снять с коллективного Запада ответственность" за события в Украине.
  • На выступлении в Кишиневе 27 августа немецкий канцлер заявил, что войну необходимо остановить, однако не "любой ценой". Капитуляция Украины якобы лишь даст диктатору время подготовиться к новому вторжению.