"Я не дам себе залякати": Мерц відповів на погрози Москви на тлі візиту до Києва

4 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва. Лише напередодні МЗС Росії застерігало іноземців від візитів до української столиці.

Фрідріх Мерц не вважає, що російські погрози пов'язані з його поїздкою до України. Про це німецький канцлер сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Як Мерц відреагував на попередження з Москви?

Водночас політик наголосив, що навіть якби погрози були адресовані саме йому, він однаково не дозволив би залякати себе та не відмовився б від візиту.

Мерц підкреслив, що й надалі здійснюватиме поїздки, які вважає необхідними.

Я не дам себе залякати. На мене це не справляє враження. І я буду робити ті поїздки та робити ті візити, які я вважаю за потрібне. Я абсолютне байдуже ставлюся до таких погроз,

– сказав канцлер.

Він також зазначив, що німецька допомога Україні зосереджена, зокрема, на протиповітряній обороні та системах зв'язку. Але її деталі та кількість канцлер не розкрив.

Нагадаємо, що 3 жовтня МЗС Росії знову закликало іноземців і дипломатів залишити Київ та не їхати до України.

У Москві заявили, що планують продовжувати удари по українських містах. Російське відомство також звинуватило іноземні держави в ігноруванні таких попереджень.

Там заявили, що посольства та іноземні чиновники нібито "свідомо наражають себе на небезпеку".