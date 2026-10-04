"Я не дам себе залякати": Мерц відповів на погрози Москви на тлі візиту до Києва
4 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва. Лише напередодні МЗС Росії застерігало іноземців від візитів до української столиці.
Фрідріх Мерц не вважає, що російські погрози пов'язані з його поїздкою до України. Про це німецький канцлер сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.
Як Мерц відреагував на попередження з Москви?
Водночас політик наголосив, що навіть якби погрози були адресовані саме йому, він однаково не дозволив би залякати себе та не відмовився б від візиту.
Мерц підкреслив, що й надалі здійснюватиме поїздки, які вважає необхідними.
Я не дам себе залякати. На мене це не справляє враження. І я буду робити ті поїздки та робити ті візити, які я вважаю за потрібне. Я абсолютне байдуже ставлюся до таких погроз,
– сказав канцлер.
Він також зазначив, що німецька допомога Україні зосереджена, зокрема, на протиповітряній обороні та системах зв'язку. Але її деталі та кількість канцлер не розкрив.
Нагадаємо, що 3 жовтня МЗС Росії знову закликало іноземців і дипломатів залишити Київ та не їхати до України.
У Москві заявили, що планують продовжувати удари по українських містах. Російське відомство також звинуватило іноземні держави в ігноруванні таких попереджень.
Там заявили, що посольства та іноземні чиновники нібито "свідомо наражають себе на небезпеку".