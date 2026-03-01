"Що ви кажете, я не вірю": Мерц жорстко потролив Трампа і зірвав овації зали

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висміяв Трампа під час своєї промови. Він "в особах" відтворив їхній діалог. Слід сказати, що сам Дональд Трамп часто вдається до пародій на інших.

А ще Мерц пообіцяв, що на початку березня поїде до США, де знову повторить Трампові це. Про це він заявив під час виступу.

Як Мерц висміяв Трампа?

Канцлер не тільки спародіював голос Трампа, але і його недовірливу манеру поведінки.

Мерц розповів, що в Німеччині різко скоротилася кількість заяв на надання притулку – на рекордних 60 відсотків. Але Трамп не повірив йому.

Вперше за останні 10 років Німеччина не є аутсайдером, а навпаки, стала лідером у Європі в цих питаннях. Тепер інші країни дивляться на нас і питають: що ж роблять німці, щоб все так добре працювало? Я навіть повідомив цю цифру Дональду Трампу під час мого останнього або передостаннього телефонного дзвінка до Вашингтона. Я сказав йому, що ми скоротили це на 60%. "Що ви кажете, 60 відсотків? Я кажу президенту, що ми скоротили цифри на 60 відсотків. "Я не вірю". Так, я знову буду у нього в понеділок і ще раз покажу йому графіки. Отже, ви бачите, що я зараз на хорошому шляху,

– підкреслив Мерц.

Утім, після цього лідер Німеччини сказав, що тепер говоритиме серйозно. Його виступ стосувався НАТО.

Цікаво! Днями Мерц був у Китаї. Це був його перший візит. ЗМІ пишуть, що він просив Сі натиснути на Путіна. Але говорив не тільки про це. КНР стала найбільшим торговельним партнером Німеччини, раніше ними були США. Також Мерцу показали танець роботів.

"Ми, як найбільша економіка Європейського Союзу, не можемо стояти осторонь. Ми ж не можемо бути аутсайдерами в Європі. Ми ж не можемо бути тими, хто всюди тільки гальмує, ходить по світу з піднятим пальцем і повчає інших, що їм робити. Захищати інтереси, в тому числі німецькі, означає також постійно намагатися зберегти те, чого ми успішно досягли разом у НАТО протягом семи з половиною десятиліть. Я не впевнений, чи через 5, чи 10 років ми ще матимемо таке НАТО", – висловився Мерц.

Він пригадав, коли ще тільки вступав на посаду канцлера – і вирішив, що слід збільшити видатки на оборону. Якби цим шляхом не пішли, то, "ймовірно, останній саміт НАТО, який відбувся на початку червня в Гаазі, був би останнім, який відбувся б у такому форматі", впевнений Мерц.

Канцлер пояснив, що збільшення видатків на оборону було не тільки проханням США.

"Ми не готові довгостроково гарантувати вашу безпеку, поки ви ведете бізнес по всьому світу, використовуючи дешевий російський газ, якісні італійські та китайські сировинні матеріали та дешеві товари з Китаю. Ось так і описується час, в якому ми сьогодні живемо. Пані та панове, ймовірно, ми зможемо правильно оцінити це лише через кілька років, оглядаючись назад. Пані та панове, я сам, як і багато інших, готовий до будь-яких переговорів, навіть до переговорів з російським керівництвом. У мене є лише одна умова. Коли ми говоримо, принаймні тоді зброя має замовкнути", – висловився лідер Німеччини.

Далі Мерц пригадав, як Віктор Орбан самовільно поїхав до Путіна на початку липня 2025 року.

3 березня канцлер приїде у США, щоб поговорити про майбутнє НАТО.

У вівторок я знову скажу Трампу, що моя рука залишається простягнутою. Я хочу, щоб НАТО разом з Америкою та Європою і надалі залишалося тим західноєвропейським західним альянсом, яким воно завжди було. Адже це ніколи не було лише військовим альянсом, це був глибоко політичний альянс. Ми розуміли себе як спільноту цінностей. Захід не був географічним поняттям. Захід був нормативним проєктом. Це була відповідь. Це була відповідь. Це була відповідь Сталіну, відповідь Сходу, відповідь агресивному Радянському Союзу, щоб сказати: ми хочемо захищати Європу разом з американцями,

– сказав він.

Але, якщо США оберуть інші пріоритети, Європа має бути здатна захистити себе сама.

"Я вірю, що з 450 мільйонами жителів у Європейському Союзі ми можемо це зробити. За кількістю населення ми більші за Сполучені Штати Америки, в півтора раза. Якщо додати до цього британців і норвежців, то ми майже вдвічі більші. Ми не повинні применшувати себе, але зараз нам потрібно переглянути свої пріоритети. Ми маємо знову стати справжнім локомотивом Європейського Союзу", – завершив Мерц.

Насамкінець він наголосив: повертаючись з Китаю, він дуже добре розуміє, що Європа з її 4-денним робочим тижнем повинна щось змінити, бо її процвітання буде недовгим.

Мерц не вперше різко говорить про НАТО і Трампа