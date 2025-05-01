Ми будемо вести перемовини про мир ще наступні 100 днів, – Венс

Україна та Росія ще не мають повною мірою спільних бачень щодо завершення війни. Тож, за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, адміністрація Дональда Трампа далі намагатиметься "зблизити ці сторони".

Робота над встановленням миру в Україні триватиме в наступні 100 днів. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву посадовця в інтерв'ю Fox News.

Дивіться також У Європі готують план на випадок, якщо Трамп вийде з мирних перемовин

США продовжують роботу над мирною угодою

За словами віцепрезидента США, Росія та Україна зараз мають зробити свої мирні пропозиції. Це стане першим кроком на шляху до завершення війни.

Джей Ді Венс прокоментував, що обидві сторони вже озвучили свої вимоги. Тепер за подальшу роботу беруться дипломати.

І тепер справа дипломатії – спробувати зблизити ці дві сторони. Тому що між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці, – дуже велика прірва,

– сказав Венс.

США вже оприлюднили мирні пропозиції. У наступні 100 днів президентства Трампа адміністрація буде "дуже наполегливо працювати", щоб умови України та Росії були ближчими, аби надалі укласти угоду про мир.

Віцепрезидент зазначив, що Дональд Трамп не полишає намірів закінчити конфлікт, через який щодня гинуть тисячі людей з обох сторін.

Нагадаємо, 24 квітня президент Володимир Зеленський розповів про розроблену стратегію Сполучених Штатів щодо українських територій. Але пізніше у США "з'явився інший папір".