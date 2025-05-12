Вперше в історії: МІ6 очолить жінка – імовірно, прихильниця Китаю

Британську розвідку може очолити жінка. Серед кандидатів – Барбара Вудворд. Її у ЗМІ називають "Пекінською Барбарою", оскільки вона симпатизує Китаю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Дивіться також Як український кардинал Бичок обирав Папу на конклаві

Хто може очолити МІ6 і чому це важливо

Усі кандидати на посаду глави МІ6, які проходили співбесіду, – жінки. Тобто уперше в історії головне розвідувальне відомство Великої Британії очолить жінка. Чинний керівник Річард Мур піде у відставку восени після п'яти років роботи на посаді.

Дві кандидатки є офіцерками МІ6. А от фавориткою є Барбара Вудворд. Досвіду в розвідці вона не має, до того ж симпатизує Китаю.

Барбара працювала послом у Пекіні з 2015 по 2020 рік. І тоді неохоче критикувала китайський режим. Наприклад, не визнавала незалежність Тайваню та не говорила про геноцид уйгурів. Зараз вона є послом Великої Британії в Організації Об'єднаних Націй.

Це призначення має надзвичайно важливе значення для нашої безпеки, і будь-яка неоднозначність щодо величезної загрози, яку становить Китай, закінчиться катастрофою для Великої Британії,

– сказав один з лідерів торі, на якого КНР наклала санкції.

Зараз є побоювання щодо високої розвідувальної активності Китаю у Великій Британії.

"Китайські шпигуни проникли у внутрішнє оточення герцога Йоркського, проникли у високопоставлені політичні кола, зламували британські підприємства та атакували гонконзьких дисидентів у Великій Британії. Представники розвідки стверджують, що шпигунська діяльність Китаю має промислові масштаби", – ідеться в статті.

А ще вказують, що МІ6 потребує перезавантаження. Оскільки вона вже не є тією впливовою організацією, якою була колись, а "перетворилася на підрозділ МЗС".