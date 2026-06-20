Немає палива, немає зброї: CNN розповів, як нова тактика ЗСУ б'є по логістиці росіян

Нове покоління українських ударних дронів середньої дальності серйозно порушує логістику російської армії на південному напрямку. Безпілотники атакують мости, потяги, паливозаправники та вантажівки, що може зірвати плани Москви щодо літнього наступу.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

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Як нова українська стратегія руйнує логістику росіян?

Французький OSINT-аналітик Клеман Молен, волонтерська група Geoconfirmed та команда CNN з аналізу відкритих даних геолокували та дослідили близько 150 ударів по російських паливних цистернах, вантажівках та іншому транспорту. Більшість із них були завдані з початку травня 2026 року. Водночас зросла кількість атак на порти та кораблі.



Українські мідлстрайки з початку травня 2026 року / Інфографіка CNN

Україна використовує дрони власного виробництва з дальністю від 50 до 300 кілометрів. Їхнє головне завдання – паралізувати російську військову логістику та створити новий рівень тиску на окупаційні сили,

– йдеться у матеріалі.

Серед нових моделей безпілотників називають FP-2 та "Бегемот". Останній здатний розвивати швидкість до 180 кілометрів на годину та нести бойову частину масою 70 кілограмів.

"Українці отримали можливість розпочати масштабну кампанію із застосування дронів, щоб відрізати Крим від основних маршрутів постачання та ускладнити логістичну ситуацію Росії вздовж усієї лінії фронту", – заявив Клеман Молен.

У Силах безпілотних систем України повідомили CNN, що за останній рік кількість ударних місій із застосуванням дронів середньої дальності зросла у 28 разів.

Як удари спричинили паливну кризу та "логістичний локдаун" для росіян?

За даними аналітиків, удари безпілотників зробили низку маршрутів між Росією та окупованими територіями України надто небезпечними для використання. Це вже призводить до дефіциту пального та боєприпасів у російських військ на Півдні України.

Траса між Кримом і окупованим Мелітополем, згідно з геолокованими відео, всіяна згорілими вантажівками та паливозаправниками. Також на півострові фіксують постійні проблеми з постачанням пального.

Австралійський військовий аналітик Мік Раян зазначає, що українські дрони фактично встановили контроль над трьома прибережними автомагістралями, які ведуть до Криму.

Один із російських військових блогерів визнав ефективність атак.

Паливозаправники та вантажівки регулярно згорають. Один за одним розриваються зв'язки, які поєднують півострів із материком,

– каже російський "військкор".

Міністр оборони України Михайло Федоров назвав цю кампанію "логістичним локдауном".

"Системно знищувати російські спроможності далеко за лінією фронту та позбавляти ворога можливості вести активні штурмові дії", – сказав Федоров.

Минулого місяця очільник українського Міноборони також заявив, що росіяни більше не почуватимуться у безпеці навіть на значній відстані від лінії зіткнення.

Які мости ворога опинилися під ударом?

За словами OSINT-аналітик Клеман Молена, Україна фактично змінила поняття "зони ураження". Його дослідження показало сотні українських ударів на відстані до 300 кілометрів від лінії фронту.

Баражувальні боєприпаси, які патрулюють ключові маршрути та атакують російську логістику, особливо військову техніку й паливозаправники, виявилися надзвичайно ефективними,

– заявив Молен.

За даними журналістів, від початку 2026 року було атаковано щонайменше 20 потягів, багато з яких перевозили паливо.

Однією з головних цілей став міст біля села Чонгар – важливий маршрут між Кримом та окупованою частиною України. Українські дрони неодноразово атакували переправу, завдаючи значних пошкоджень дорожньому полотну.

Окупаційна адміністрація Херсонської області визнавала пошкодження Чонгарського та інших мостів, через що рух транспорту неодноразово зупиняли, а для заміни використовували понтонні переправи.

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді повідомив, що вантажний трафік через Чонгарський міст лише за два тижні цього місяця скоротився на 71%.

Після цього росіяни почали використовувати альтернативний маршрут через Армянськ, однак і він потрапив під удари.

"На той момент там зібралося близько 50 транспортних засобів", – розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов.

Через постійні атаки ще більшого значення для російської логістики набуває Керченський міст, який з'єднує Росію з окупованим Кримом. Аналітик Роб Лі вважає, що Україна може спробувати атакувати його власними дронами або ракетами.

Як Росія втрачає Маріуполь як логістичний вузол?

Через загрозу ударів дронів середньої дальності деякі маршрути з Росії на окуповані території стали непридатними для військових перевезень.

Окупаційна влада Луганської області оголосила про припинення руху на двох ключових трасах із Бєлгорода та Ростова-на-Дону.

Під удари також потрапив порт Маріуполя – важливий промисловий та логістичний центр на Азовському морі.

Порт повністю відключений від електропостачання, а логістика російських військ була суттєво ускладнена,

– заявили у Нацгвардії України.

У той самий час російські військові блогери дедалі частіше критикують Міноборони РФ за неспроможність оперативно реагувати на нову загрозу.

Один із найвідоміших російських блогерів Two Majors написав:

"Кампанія України виводить з ладу нафтопереробні заводи на півдні, створює проблеми з паливом та логістикою, а тепер ворог ще й паралізує цивільну авіацію 'караванами дронів'".

Водночас аналітики попереджають, що вікно можливостей для України може бути обмеженим.

"Україна, ймовірно, має унікальну й обмежену в часі можливість використати нинішню ініціативу, поки російські війська залишаються вразливими", – вважають в Інституті вивчення війни.

На думку Міка Раяна, три рівні української дронової кампанії – на полі бою, проти логістики та в глибині території Росії – посилюють тиск на російські сили та створюють умови для майбутніх наступальних операцій України.

За оцінкою української аналітичної групи Deep State, можливість контролювати все переміщення на півдні окупованих територій, особливо з Криму, вже перебуває в межах досяжності, що фактично переводить російські війська на "голодний пайок".