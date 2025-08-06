Польща може передати Україні решту багатоцільових винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, вже до кінця 2025 року.

Таку заяву зробив польський експерт, колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що відомо про можливу передачу МіГ-29?

Коментуючи перекидання німецьких винищувачів для патрулювання польського повітряного простору та східного флангу НАТО, польський ексміністр припустив передачу країні решту винищувачів МіГ-29 до кінця року.

Справа передачі цих МіГів має бути завершена. Думаю, що це станеться ще в цьому році,

– сказав він.

За його словами, ці літаки дуже потрібні для збиття в Україні ворожих крилатих ракет і дронів.

До слова, раніше журналісти Defense Express писали, що у 2024 році Польща мала у своєму розпорядженні 11 літаків МіГ-29 та 3 МіГ-29УБ. Країна хоче переходити на модернізовані винищувачі F-16, але лишає МіГ-29 для страхування.