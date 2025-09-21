Чому США досі не зробили заяву щодо винищувачів Росії, що літали над Естонією: що каже Трамп
- Днями декілька російських МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин.
- Трамп досі "не поінформований" про російські літаки в Естонії.
Президент США Дональд Трамп сказав, що досі "не поінформований" про порушення повітряного простору Естонії.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на брифінг Трампа.
Чому США не зробили заяву щодо літаків Росії над Естонією?
Розмовляючи із журналістами після вечері в маєтку Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні, Трамп відповів на питання про те, якою буде його відповідь Росії у зв'язку з ситуацією в Естонії.
"Я не поінформований про Естонію", – заявив президент США.
Однак напередодні на брифінгу в Овальному кабінеті глава Білого дому говорив, що інцидент зі вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії може викликати проблеми.
"Мені не подобається, коли таке стається. Це може викликати великі проблеми. Я скоро отримаю звіт про цю подію", – сказав лідер Сполучених Штатів.
В ефірі 24 Каналу політолог Олег Саакян зазначав, що судячи з такої реакції, складається враження, що Трамп досі вірить у можливість домовитися з Росією.
Російські МіГ-31К залетіли до Естонії: основне
Три російських винищувачі МіГ-31К порушили повітряний простір Естонії в п'ятницю, 19 вересня. Вони перебували над Естонією впродовж 12 хвилин.
Потім у повітря підняли італійські F-35 для їх перехоплення.
Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4. Крім цього, за даними ЗМІ, Естонія також викликала російського дипломата після порушення свого повітряного простору.