21 вересня, 09:44
Чому США досі не зробили заяву щодо винищувачів Росії, що літали над Естонією: що каже Трамп

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Днями декілька російських МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин.
  • Трамп досі "не поінформований" про російські літаки в Естонії.
     

Президент США Дональд Трамп сказав, що досі "не поінформований" про порушення повітряного простору Естонії.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на брифінг Трампа.

Чому США не зробили заяву щодо літаків Росії над Естонією?

Розмовляючи із журналістами після вечері в маєтку Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні, Трамп відповів на питання про те, якою буде його відповідь Росії у зв'язку з ситуацією в Естонії. 

"Я не поінформований про Естонію", – заявив президент США.

Однак напередодні на брифінгу в Овальному кабінеті глава Білого дому говорив, що інцидент зі вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії може викликати проблеми.

"Мені не подобається, коли таке стається. Це може викликати великі проблеми. Я скоро отримаю звіт про цю подію", – сказав лідер Сполучених Штатів.

В ефірі 24 Каналу політолог Олег Саакян зазначав, що судячи з такої реакції, складається враження, що Трамп досі вірить у можливість домовитися з Росією. 

Російські МіГ-31К залетіли до Естонії: основне

  • Три російських винищувачі МіГ-31К порушили повітряний простір Естонії в п'ятницю, 19 вересня. Вони перебували над Естонією впродовж 12 хвилин. 

  • Потім у повітря підняли італійські F-35 для їх перехоплення.

  • Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4. Крім цього, за даними ЗМІ, Естонія також викликала російського дипломата після порушення свого повітряного простору.