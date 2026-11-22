У лівійському порту Бенгазі сталася потужна детонація на борту російського військового корабля, який, імовірно, є корветом проєкту 20380 "Меркурій". Судно охопило полум'я, а причиною вибуху могла бути атака безпілотників, однак офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

Про інцидент повідомляє Naval News.

Що відомо про детонацію на російському кораблі в Лівії?

За інформацією Naval News, після потужного вибуху корвет охопила пожежа. Судно, попередньо ідентифіковане як "Меркурій" проєкту 20380, могло зазнати критичних пошкоджень.

Як горів корвет Росії: дивіться відео

Водночас наразі невідомо, чи корабель затонув біля причалу, чи залишився на плаву, але був сильно пошкоджений вогнем.

Російський корабель у вогні: дивіться відео

Моніторингові ресурси припускають, що судно могло бути атаковане безпілотниками. У мережі також поширюють відео, на яких, судячи з повідомлень, у районі Бенгазі намагалися перехопити невстановлену повітряну ціль. Однак причину детонації та можливу причетність України офіційно не підтверджено.

Як намагалися збити повітряну ціль: дивіться відео

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Що відомо про російський корвет "Меркурій"?

"Меркурій" – російський корвет проєкту 20380 класу "Стерегущий". За даними Naval News, корабель формально належить до Чорноморського флоту, але через війну в Чорному морі нині використовувався з баз Північного флоту.

Видання пише, що корвет супроводжував конвой суден, пов'язаних із російською логістикою та перевезенням вантажів. Обставини перебування корабля в Бенгазі та характер вантажів суден, які він супроводжував, наразі детально не уточнюються.

Місце розташування корвету під час атаки / Фото Exilenova+

Naval News також нагадує про пошкодження однотипного корабля "Бойкий" у червні 2026 року внаслідок атаки українських безпілотників у Кронштадті. Тоді на кораблі сталася потужна детонація та пожежа, яка пошкодила надбудову.

Нагадаємо, Україна продовжує завдавати ударів по російських кораблях навіть у віддалених акваторіях. Зокрема, Сили оборони уразили ракетний корабель "Наро-Фомінськ" у Балтійському морі, а військовий експерт пояснив, які можливості має Україна для атак по Балтійському флоту Росії