Це немислимо: міністр оборони Польщі обіцяє зробити все, щоб скасувати рішення про підрозділ ССО

Очільник польського оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що вимагатиме відкликати рішення про присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій найменування "імені Героїв УПА".

Відповідну заяву він зробив під час пресконференції. Його слова передає RMF24.

До теми "Зеленський припустився помилки": Сікорський розкрив деталі переговорів про підрозділ героїв УПА

Як Косіняк-Камиш висловився про рішення щодо підрозділу ССО?

Міністр оборони Польщі зазначив, що вже поспілкувався з українським колегою Михайлом Федоровим і висловив йому позицію країни щодо назви для підрозділу.

Не погодився Косіняк-Камиш і з висловленою думкою очільника МЗС України Андрія Сибіги. Той підкреслив, що рішення про назву підрозділу ухвалили самі військові, які не вкладали в нього жодного антипольського змісту. Глава відомства закликав до збереження діалогу та подальшого зміцнення українсько-польських відносин.

Очільник оборонного відомства сказав, що Варшава протягом років підтримувала Україну, надаючи озброєння, боєприпаси та організовуючи підготовку військових.

На його думку, рішення про присвоєння одному з підрозділів ССО почесного найменування "імені Героїв УПА" суперечить духу партнерських відносин між країнами.

За словами польського посадовця, Варшава очікує офіційної реакції та пояснень від української сторони. Він наголосив, що майбутнє польсько-українських відносин має будуватися на взаємній повазі та врахуванні чутливих історичних питань.

У польських серцях, у польській душі немислимо прославляти когось, хто для нас є синонімом геноциду,

– висловився він.

Яка передісторія?

26 травня президент України Володимир Зеленський надав Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Указ пояснює це рішення прагненням відновити історичні традиції українського війська.

Проте це стало неприйнятним для польської сторони. Низка посадовців та державних діячів порушила питання відкликання рішення про назву, а також особисті обмеження для президента України.

Зокрема, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що 8 червня капітул ордена Білого Орла розгляне питання щодо можливого позбавлення Зеленського цієї нагороди. Польський лідер пов'язав таку ініціативу саме з присвоєнням підрозділу назви на честь Героїв УПА, вважаючи це додатковим приводом для використання теми російською пропагандою.