Міністр оборони Болгарії втрапив у скандал через польські МіГ-29, обіцяні Україні

Міністр оборони Дімітар Стоянов опинився у центрі скандалу. Причиною стала його заява про те, що Болгарія хоче отримати від Польщі запчастини для винищувачів МіГ-29.

Як пише BTA, слова міністра викликали критику у представників парламентської опозиції.

Як опозиція показала своє невдовлення міністру оборони?

Депутат від коаліції "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев заявив, що країна має купувати сучасні літаки стандартів НАТО, а не МіГ-29.

"У той час, коли Болгарія має переозброюватися західною технікою НАТО, стало відомо, що ми просимо продати нам польські МіГ-29", – сказав політик.

його словами, Болгарія не повинна перетворюватися на "кладовище радянської авіації", адже країни НАТО вже відмовляються від МіГ-29.

Молодіжна організація партії "Так, Болгарія", що входить до коаліції "Демократична Болгарія", припаркувала біля будівлі міноборони старий "Москвич" на знак протесту проти можливого придбання МіГ-29.

"Подарунок" для Стоянова / Фото x.com/SavchenkoReview

За останній тиждень усі переконалися, що він (Стоянова – 24 Канал) є палким прихильником ностальгії за соціалістичним минулим. Тому цілком доречно, щоб у його гаражі стояв "Москвич",

– заявили в організації журналістам.

Представник організації Тодор Петров заявив, що Стоянов робить необґрунтовані кроки, а Болгарія не повинна ставати "звалищем" застарілої російської військової техніки.

Замість того щоб перетворювати Болгарію на Porsche, він перетворює країну та болгарську армію на "Москвич",

– сказав Петров.

Депутат від партії "Продовжуємо зміни" Радослав Рибарський також закликав не витрачати ресурси на відновлення старої військової техніки.

Депутат від ГЕРБ–СДС Христо Гаджев зазначив, що болгарські винищувачі МіГ-29 можуть залишатися на озброєнні до 2029 року, а штурмовики Су-25 планують списати у 2027 році. "Радянська любов не іржавіє, у цьому випадку – любов до радянської техніки", – заявив Гаджев.

Нагадаємо, що 24 липня міністр оборони Стоянов повідомив, що направив запит до Польщі, Угорщини та ще кількох країн щодо наявності літаків МіГ-29 і запчастин до них.

Міністр наголосив, що Болгарію цікавлять лише комплектуючі, а не самі літаки.

Він також відкинув твердження, що вже поставлені Болгарії винищувачі F-16 можуть виконувати бойове чергування. За його словами, головною проблемою залишається підготовка льотного складу. На це, каже чиновни, піде 5 років.

Коментуючи зауваження про те, що українські пілоти швидко освоїли F-16, Стоянов заявив, що Україна вже втратила частину таких літаків, а умови війни суттєво відрізняються. За його словами, у подібній ситуації й болгарські льотчики також виконували б польоти без повного обсягу необхідної підготовки.

До слова, на польські Міг-29 претендує і Україна. Вона веде непрості перемовини з Варшавою щодо отримання винищувачів в обмін на технології БпЛА.