Как сообщает BTA, слова министра вызвали критику со стороны представителей парламентской оппозиции.

Как оппозиция выразила свое недовольство министру обороны?

Депутат от коалиции "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев заявил, что страна должна закупать современные самолеты, соответствующие стандартам НАТО, а не МиГ-29.

"В то время, когда Болгария должна перевооружаться западной техникой НАТО, стало известно, что мы просим продать нам польские МиГ-29", – сказал политик.

По его словам, Болгария не должна превращаться в "кладбище советской авиации", ведь страны НАТО уже отказываются от МиГ-29.

Молодежная организация партии "Да, Болгария", что входит в коалицию "Демократическая Болгария", припарковала возле здания Минобороны старый "Москвич" в знак протеста против возможной покупки МиГ-29.

"Подарок" для Стоянова / Фото x.com/SavchenkoReview

За последнюю неделю все убедились, что он (Стоянов – 24 Канал) является ярым сторонником ностальгии по социалистическому прошлому. Поэтому вполне уместно, чтобы в его гараже стоял "Москвич",

– заявили в организации журналистам.

Представитель организации Тодор Петров заявил, что Стоянов предпринимает необоснованные шаги, а Болгария не должна становиться "свалкой" устаревшей российской военной техники.

Вместо того чтобы превращать Болгарию в Porsche, он превращает страну и болгарскую армию в "Москвич",

– сказал Петров.

Депутат от партии "Продолжаем изменения" Радослав Рыбарский также призвал не тратить ресурсы на восстановление старой военной техники.

Депутат от ГЕРБ–СДС Христо Гаджев отметил, что болгарские истребители МиГ-29 могут оставаться на вооружении до 2029 года, а штурмовики Су-25 планируется списать в 2027 году. "Советская любовь не ржавеет, в данном случае – любовь к советской технике", – заявил Гаджев.

Напомним, что 24 июля министр обороны Стоянов сообщил, что направил запрос в Польшу, Венгрию и еще несколько стран относительно наличия самолетов МиГ-29 и запчастей к ним.

Министр подчеркнул, что Болгарию интересуют только комплектующие, а не сами самолеты.

Он также опроверг утверждение о том, что уже поставленные Болгарии истребители F-16 могут нести боевое дежурство. По его словам, главной проблемой остается подготовка летного состава. На это, по словам чиновника, уйдет 5 лет.

Комментируя замечания о том, что украинские пилоты быстро освоили F-16, Стоянов заявил, что Украина уже потеряла часть таких самолетов, а условия войны существенно отличаются. По его словам, в подобной ситуации и болгарские летчики также выполняли бы полеты без полного объема необходимой подготовки.

К слову, на польские МиГ-29 претендует и Украина. Она ведет непростые переговоры с Варшавой о получении истребителей в обмен на технологии БПЛА.