Об этом сообщает РАР со ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Паулину Собковяк-Чарнецкую.

Что предложила Украина в обмен на МиГ-29?

Украина и Польша продолжают переговоры о передаче истребителей МиГ-29. В Варшаве сообщили, что украинская сторона уже представила конкретное предложение, предусматривающее передачу польских самолетов в обмен на украинские беспилотники.

Сегодня на столе лежит именно такое предложение – МиГи в обмен на дроны,

– заявила Собковяк-Чарнецкая.

По словам чиновницы, Киев вернулся к переговорам и передал правительству конкретное предложение о том, какие именно беспилотники готов предоставить в обмен на истребители МиГ-29. Она отметила, что польская сторона уже несколько дней как получила официальный ответ от Украины, а сейчас специалисты анализируют предложенные условия.

По завершении анализа окончательное решение о возможной передаче самолетов должен принять вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По словам Собковяк-Чарнецкой, в Варшаве рассчитывают, что процесс не затянется, а решение может быть принято максимум в течение нескольких ближайших недель.

Чиновница пояснила, что в настоящее время стороны больше не обсуждают финансирование ремонта истребителей, как это рассматривалось ранее. По ее словам, актуальное предложение предусматривает прямой обмен: Польша передает Украине истребители МиГ-29, а украинская сторона в свою очередь передает беспилотники.

В то же время она подчеркнула, что если после получения самолетов Украина решит провести их модернизацию, Польша готова помочь в этом процессе.

Напомним, вопрос о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 остается предметом переговоров уже в течение длительного времени.

Еще 30 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава не планирует передавать Киеву самолеты. Тогда он объяснял такую позицию тем, что Украина якобы не согласилась поделиться технологиями производства беспилотников.

Однако уже 23 июля заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил, что польская сторона получила новое предложение о возможной передаче истребителей. При этом он не уточнил, от кого именно оно поступило. 7 июля Косиняк-Камыш также заявлял, что вопрос передачи Украине МиГ-29 окончательно не закрыт и переговоры продолжаются.