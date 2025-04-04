Генсек НАТО назвав, що буде "стійким миром" для України, і як стримати Путіна від нового нападу

"Сталим миром" для України можна буде вважати ситуацію, за якої Росія не наважиться на повторний напад, який передбачав би захоплення нових територій.

Такої позиції дотримується генеральний секретар Марк Рютте під час брифінгу у п'ятницю, 4 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NATO News.



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Яким повинен бути мир для України

У Рютте запитали, яким він бачить "стійкий мир для України" на тлі розмов про закінчення поточної фрази війни. Насамперед, на його думку, йдеться про неможливість повторного нападу з боку Росії.

(Щоб – 24 Канал) Путін більше ніколи не намагався спробувати захопити жодного квадратного кілометра української території. Коли він буде знати, що є заходи стримування, оборони, які забезпечують, що на Україну вже не можна напасти,

– заявив він.

За його словами, наразі у Північноатлантичному альянсі зосереджені на тому, аби забезпечити Україну необхідним для продовження спротиву росіянами, зокрема йдеться про пряме постачання військової допомоги.

Він згадав про ініціативу Чехії з закупівлі боєприпасів для України по всьому світу та інвестиції союзників у виробництво зброї українським ОПК, навчання українських військових західними інструкторами.

Окремо він нагадав про переговори у форматі "Коаліції охочих" під лідерством Франції та Великої Британії, які стосуються обговорень можливого розміщення можливого іноземного контингенту на території України.