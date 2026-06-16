Іран відмовиться від ядерки, а США не виплачуватимуть 300 мільйонів: нові заяви Трампа

США та Іран наближаються до підписання мирної угоди, яка покладе край війні на Близькому Сході. У мережі вже з'являються припущення щодо умов угоди.

Про це Трамп написав у дописі на своїй сторінці Truth Social.

Дивіться також Іран обдурить США з угодою про "ядерку": ЦРУ попередило Трампа про загрозу

Іран, за його словами, погодився не займатися розробкою ядерної зброї. Водночас Трамп різко відреагував на повідомлення про нібито наміри США виплатити Тегерану 300 мільйонів доларів, назвавши це "фейковими новинами" та заявивши, що подібні вкиди поширюють представники Демократичної партії.

Заява Трампа прозвучала на тлі нового загострення дискусій щодо іранської ядерної програми та переговорного процесу між Вашингтоном і Тегераном стосовно майбутніх безпекових домовленостей.

Йдеться про чергову активізацію обговорень навколо можливих форматів взаємодії між сторонами та перспектив врегулювання цього питання.

Мирна угода між США та Іраном

Нещодавно Вашингтон та Тегеран анонсували підписання мирної угоди, яка передбачає припинення бойових дій, включно із Ліваном.

Посередником виступає Пакистан за підтримки Катару, Саудівської Аравії та Туреччини.

Трамп заявив, що після офіційного підписання документа 19 червня у Швейцарії буде знято морську блокаду Ірану та відновлено вільне судноплавство через Ормузьку протоку. Тегеран офіційно підтвердив домовленість.

Президент США наголосив, що угода не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.